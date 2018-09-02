Yenimahalle’nin çevreci muhtarları yarışıyor

Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) işbirliği ile düzenlenecek olan yarışmada, muhtarlar 3 Eylül- 28 Şubat tarihleri arasında topladıkları elektronik atıklarla meslektaşlarına fark atmaya çalışacak. Yarışma kapsamında muhtarlar, aydınlatma ekipmanları kategorisi ile elektrikli ve elektronik aletler, oyuncaklar, spor ve eğlence ekipmanları, izleme ve kontrol aletleri kategorilerinde yarışacak. 6 ay sürecek olan yarışmanın sonucunda aydınlatma ekipmanları kategorisinde 20 kg ve üstü, diğer kategori de ise 50 kg ve üstü atık toplayan muhtarlar değerlendirmeye alınacak. Yarışma sonucunda en çok atık toplayan çevreci muhtarlara çay makinesi hediye edilecek. Toplanan elektronik atıklar belediyenin toplama sistemine verilerek, belediye görevlilerince tutanaklar ile ayrı olarak tartılarak kayıt altına alınacak. Daha sonra AGİD’e teslim edilecek olan atıkların AGİD’in lisanslı işleme tesislerinde geri kazanımı sağlanacak.