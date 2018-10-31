Yenimahalle'nin genç yeteneği Arda, milli takımda

Geçtiğimiz yıl Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Merve Tuncel'in kazandığı başarılar ve kırdığı rekorların ardından bu yıl da Arda Sarıkaya aynı başarılara imza atacak. Uluslararası müsabakalarda milli takımı adına çıkılan müsabakalarda ter dökecek olan Sarıkaya, 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan Türkiye Finaline katılmaya hak kazanmak için Turkcell Yıldız ve Açık Yaş Türkiye Uzun Kulvar yarışlarına hazırlanıyor. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a göstermiş olduğu ilgi ve desteklerinden ötürü teşekkür eden Sarıkaya, "Yenimahalle'nin adını katıldığım müsabakalarda en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Milli Takım adına uluslararası müsabakalarda yarışacağım. Bu günlere gelmemde emeği geçen Yenimahalle Belediyesine ve antrenörüme teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Erhan Bulut: "Ülkemize madalyalarla döneceğine inancımız tam"

Yetiştirilen sporcularla önümüzdeki yıl büyük başarılar kazanılacağını belirten Yenimahalle Belediyesi Yüzme Antrenörü Erhan Bulut, "Sporcumuzun kazandığı başarıdan dolayı mutluluk duyuyorum. Gerek Türkiye'de gerekse uluslararası müsabakalarda Türkiye'nin adını şerefle taşıyarak, ülkemize madalyalarla döneceğine inancımız tam. Gençlerimizin ve çocuklarımızın, başarılı bir sporcu olarak yetişmesi için imkan sağlayan ve destek veren Başkan Yaşar'a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.