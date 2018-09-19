Yenimahalle'nin gülen gözleri 1'inci Lige yükseldi

Lig, 2. Devre Şampiyonası” 10-16 Eylül tarihleri arasında Kayseri'de yapıldı.

İki devreden oluşan, 8 takımın yarıştığı şampiyonada Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 31 puan alarak Türkiye 2'nciliği kupasını aldı ve 1'inci Lige yükseldi.

En az gol yiyen takım oldu

Aynı zamanda şampiyonada 28 gol atan Yenimahalle, 5 gol yiyerek de en az gol yiyen takım oldu.

28 golün 23'ünü atarak gol kralı olan kulüp sporcusu Halil İbrahim Önel ise performansı ile alkış topladı.

Fethi Yaşar'a teşekkür

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın destekleriyle çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Birgül Bek, “Başkanımız Fethi Yaşar'ın destekleriyle çalışmalarımız yılın her günü devam ediyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sporcularımız da bu desteğin hakkını vererek dereceler alıyor. Çok mutluyuz. 2019 yılında “Turkcell Sesi Görenler B1 Futbol“ Deplasmanlı Lig'de yarışacak olan kulübümüz, hiç şüphe yok orada da başarıyla adından söz ettirecektir. Belediyemizi ulusal ve uluslararası arenada gururla temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.