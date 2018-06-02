Diğer
Kategoriler
02 Haziran 2018 11:44

Yenimahalle’nin Konukevi Filistinli aileye yuva oldu

Şehir dışından gelen hasta yakınlarının barınması için Demetevler’de bulunan Onkoloji Hastanesi yakınında 2014 yılında hizmete açılan Yenimahalle Belediyesi Zübeyde Hanım Konukevi, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına değil, Filistinli Yasin Ailesi’ne de umut ışığı oldu.

Yenimahalle’nin Konukevi Filistinli aileye yuva oldu

02 Haziran 2018 11:44


Filistin’den Ankara’daki Onkoloji Hastanesine ilik nakli olmak için gelen Baba Mohammed Yasin ile kardeşi Ahmed Yasin ile birlikte 10 kişilik aile yaklaşık 3 aydır Yenimahalle Belediyesi Konukevi’nde misafir ediliyor.



"Yenimahalle paylaşmanın ve hoşgörünün ilçesidir"


Kendisi ve kardeşi ilik kanseri olan Mohammed Yasin’in ikiz bebeklerinden Abdulhamid Yasin de prematüre doğumdan kaynaklı akciğer ve yemek borusu sorunları sebebiyle 20 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor.


Aileyi konukevinde ziyaret ederek, zor günlerinde yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, bebeklere de yeni doğan seti hediye etti.


Aileyle sohbet eden Yaşar, "Yenimahalle bütünüyle, kimseyi ötekileştirmeden birliğin, paylaşmanın ve hoşgörünün ilçesidir. Mübarek Ramazan ayını yaşadığımız şu dönemde insani değerlerin, insan olmanın gereği olarak zor günler geçiren Filistinli kardeşlerimize destek olmak, onların sıkıntılarına bir nebze de olsa ortak olmak, yaşadıkları bu zor süreçte en azından barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayarak aile birlikteliğinin korunmasına fayda sağlamaktan ve aileyi burada ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Umarım bir an önce aile büyükleri ve minik yavrular sağlığına kavuşur ve mutlu bir gelecekleri olur" dedi.



Filistinli aileden Fethi Yaşar’a övgü


Kendi yaşadığı sağlık problemlerinden ötürü Türkiye’ye geldiğini belirten ve ardından çocuklarının da doğumdan kaynaklı sorunlar yaşadığını ifade eden Baba Yasin, "Hastalığımın tedavi sürecinde ben aileme gerekli ilgiyi ve bakımı gösteremediğim için bize bu imkanı sağlayan Başkan Fethi Yaşar’a gösterdiği ilgi ve yardımları için teşekkür ederim" ifadelerini kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç