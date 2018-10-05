Yenimahalle'nin minikleri, can dostlarının haklarını öğrendi

Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi'nde Dünya Hayvanları Koruma Günü unutulmadı. Müzede hafta boyunca çeşitli etkinliklerle dünyanın minik sakinlerinin yaşamları ziyaretçilere anlatıldı.

Yenimahalle Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden bu yana çocukların değişmez adresi olan Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi'nde Dünya Hayvan Hakları Günü coşkusu yaşanıyor. Müzede yapılan renkli çalışmalarla öğrencilere sokak hayvanlarının da insanlar gibi haklara sahip olduğu öğretildi. Yenimahalle Belediyesi veteriner hekimlerinden Volkan Güneş tarafından minik öğrencilere hayvan hakları konusunda bilgi verildi. Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını anlatan Güneş, sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi adına bireylere düşen görevler konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca müze eğitmenleri de hayvan hakları nelerdir, hayvanlara nasıl yaklaşılmalı, dünyada hayvanlar olmasaydı ne olurdu? gibi sorular hakkında çocukları bilgilendirdi.

“Hayvanları sahiplenin”

Hafta boyunca sürecek etkinlikler boyunca müzede 600 öğrenci ağırlanacak. Ziyarete gelen öğrencilere sokak hayvanları beslemeleri için mama hediye ediliyor. Böylece hem çocuklar sokak hayvanlarına yardım etmeyi öğreniyor hem de sokak hayvanları mutlu oluyor. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, sokak hayvanlarının ilgi ve bakıma muhtaç olduklarını ifade ederek, “Hayvan almak isterseniz parayla almayın ilgiye ve bakıma muhtaç hayvanları sahiplenin. Belediyelerin barınakları bu konuda yardımcı olacaktır” diye konuştu.