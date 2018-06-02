Yenimahalle’nin öğretmen ve memur adayları kampta

1 haftalık kamp boyunca Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’ni dolduran 10 binden fazla aday, alanında uzman 15 eğitmen tarafından hızlandırılmış eğitim programına alındı.

Yenimahalle Belediyesi’nin 7 gün süren 84 saatlik eğitim programı ile binlerce öğretmen ve memur adayı bilgilerini güncelledi.

26 Mayıs tarihinde başlayan, 7 gün süren ve KPSS’ye girecek tüm adayların katılabildiği ücretsiz eğitim kampı 1 Haziran Pazartesi günü sona erdi. 4 gün genel kültür- genel yetenek, 3 gün eğitim bilimleri konularında eğitim alan öğrenciler tüm derslerin tekrarını yaptı.

Kampta, uygulamalı soru çözümleri ile pratik yapan adaylar, sınavda dikkat edilmesi gereken unsurları da öğrendi. Öte yandan adaylara; TRT Ana Haber Spikeri Zafer Kiraz tarafından Motivasyon, Mülakat Teknikleri, Vücut dili ve Hitabet konularında seminerler veridi.

Başkan Yaşar başarılar diledi

Tüm adaylara başarılar dileyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Sınavda başarılı olacağınıza inancım tam. Ama her ne olursa olsun hayattan umudunuzu kesmeyin. Umut insan için çok önemli bir değerdir. Mücadeleden kaçmayın. Doğru bildiğinizi söylemekten çekinmeyin. Bu ülkenin sorgulayan, düşünen ve geleceğe aydınlık gözle bakacak insanlara ihtiyacı var” dedi.

Kampa katılamayan adaylar üzülmesin

Kampa katılamayanlar için de alanında uzman bir prodüksiyon şirketi, kamp süresince verilen eğitimleri kayıt altına aldı. Kampın hemen ardından görüntüler, Pegem.tv’ye yüklenerek, kampa katılamayanlar için yayında olacak.