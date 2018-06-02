Diğer
Kategoriler
02 Haziran 2018 11:47

Yenimahalle’nin öğretmen ve memur adayları kampta

Yenimahalle Belediyesi ve Pegem Akademi işbirliğiyle düzenlenen Türkiye’nin en büyük KPSS hazırlık kampı Yenimahalle’de yapıldı.

Yenimahalle’nin öğretmen ve memur adayları kampta

02 Haziran 2018 11:47

1 haftalık kamp boyunca Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’ni dolduran 10 binden fazla aday, alanında uzman 15 eğitmen tarafından hızlandırılmış eğitim programına alındı.


Yenimahalle Belediyesi’nin 7 gün süren 84 saatlik eğitim programı ile binlerce öğretmen ve memur adayı bilgilerini güncelledi.


26 Mayıs tarihinde başlayan, 7 gün süren ve KPSS’ye girecek tüm adayların katılabildiği ücretsiz eğitim kampı 1 Haziran Pazartesi günü sona erdi. 4 gün genel kültür- genel yetenek, 3 gün eğitim bilimleri konularında eğitim alan öğrenciler tüm derslerin tekrarını yaptı.


Kampta, uygulamalı soru çözümleri ile pratik yapan adaylar, sınavda dikkat edilmesi gereken unsurları da öğrendi. Öte yandan adaylara; TRT Ana Haber Spikeri Zafer Kiraz tarafından Motivasyon, Mülakat Teknikleri, Vücut dili ve Hitabet konularında seminerler veridi.


Başkan Yaşar başarılar diledi


Tüm adaylara başarılar dileyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Sınavda başarılı olacağınıza inancım tam. Ama her ne olursa olsun hayattan umudunuzu kesmeyin. Umut insan için çok önemli bir değerdir. Mücadeleden kaçmayın. Doğru bildiğinizi söylemekten çekinmeyin. Bu ülkenin sorgulayan, düşünen ve geleceğe aydınlık gözle bakacak insanlara ihtiyacı var” dedi.


Kampa katılamayan adaylar üzülmesin


Kampa katılamayanlar için de alanında uzman bir prodüksiyon şirketi, kamp süresince verilen eğitimleri kayıt altına aldı. Kampın hemen ardından görüntüler, Pegem.tv’ye yüklenerek, kampa katılamayanlar için yayında olacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç