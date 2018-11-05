Yenimahalle'nin projeleri yurtdışında ses getirdi

Yenimahalle Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projeleri yurt dışına taştı. Örnek projelere imza atarak Yenimahalle'ye yeni bir çehre kazandıran Yenimahalle Belediyesi, Avrupa Konseyi Merkezinin bulunduğu Fransa'nın Strasbourg şehrinde Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen 3'üncü Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi'ne katıldı.

“Sürdürülebilir Kentler ve Yerel Yönetimler” adı altında düzenlenen organizasyonda, Avrupa Konseyi Genel Merkezinde de sunumlar yer aldı.

Akademisyenler örnek proje uygulamalarını dinledi

Birçok ülkeden akademisyenin katıldığı kongrede, Yenimahalle Belediyesi adına konuşma yapan Yüksek Şehir Plancısı Serhat Celep ve Harita Yüksek Mühendisi Gökhan Akkan, katılımcılara Yenimahalle'nin kentsel dönüşüm projelerinden bahsetti.

Akademisyenlere, başta Yamaçevler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi ile Mehmet Akif Ersoy Kentsel Dönüşüm Projesi olmak üzere Yenimahalle'nin tüm kentsel dönüşüm çalışmalarını anlatan Celep ve Akkan, projelerin planlama, tasarım ve uygulama süreçlerini anlattı.

“Halkın yararına olmayan hiçbir işe imza atmayız”

Akkan, “Yamaçevler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projemiz 67 hektarlık alanda 26 hektarlık konut alanı barındıran ve yaklaşık 4 bin konutun yer alacağı bir proje. Proje şuanda devam ediyor. Bittiğinde 13 bin kişinin yaşayabileceği bir yer olacak. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi ise 47,3 hektarlık alanda 21,7 hektarlık konut alanı barındıran 3 bin 700 konutun yer aldığı bir proje. Proje bitti, şuanda içerisinde 12 bin kişi yaşamaktadır” dedi.

Sunumunda, halkın aktif katılımın olduğu Yamaçevler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesinde belediyenin rolünden bahseden Celep de, “Yenimahalle Belediyesi olarak bizim projelerimizde önceliğimiz halkın talebidir. Halkın yararına olmayan hiçbir işe imza atmayız. Önce hak sahiplerinin taleplerini dinleniriz. Bu yüzden de halk bizzat sürecin içerisinde yer alır. Belediyemiz ise gerek yasal yönden gerek inşa yönünden yapmakla yükümlü olduğu yatırımları yaparak kolaylaştırıcı rol üstlenmektedir” diye konuştu.

Büyük beğeni toplayan sunumlar sonunda, kongrenin Onur Kurulu Üyesi Kent Bilimci Prof. Dr. Ruşen Keleş tarafından Yenimahalle Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne katılım belgesi verildi.