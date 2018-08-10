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10 Ağustos 2018 10:53

Yenimahalle’nin senkronize buz takımı kampta

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü senkronize buz pateni takımı, sezon arasını fırsat bilerek 8 günlük kampa girdi.

Yenimahalle’nin senkronize buz takımı kampta

10 Ağustos 2018 10:53


Ümitköy Spor Tesisleri ve Buz Pisti’nde 8 Ağustos’ta başlayan kamp programı 16 Ağustos’a kadar günde yaklaşık 4’er saatlik antrenmanlarla devam edecek. 15-19 yaş arası patencileriyle yoğun bir çalışma temposuna giren Yenimahalle Belediyesi’ne kamp arasında Finlandiya’dan gelen sporcular bilgi ve tecrübeleriyle eşlik edecek. Sezona iddialı bir şekilde girmeyi planlayan Yenimahalle ekibi, takım antrenörleri Deniz Erongun, Bükre Karabulut ve Umutcan Kaygusuz yönetiminde buz ve kondisyon ağırlıklı kara antrenmanları yaparken Fatma İrşat Yılmaz’dan da ritim ve dans dersleri alıyor. Buzda birbirinden estetik hareketlerle pistte şov yapan sporcular günlük ortalama 4 saatlik antrenmanlarla kampı tamamlayacak.


Yeni sezona çok sıkı hazırlandıklarını anlatan takım antrenörlerinden Deniz Erongun, ’’Emeksiz yemek olmaz. Sporcularımız kısa periyotlarla tatillerini de yaptılar. Artık önümüzdeki yarışmalar için çok çalışma zamanı. Kampımız güzel başladı. Takımımız formunu koruyor. İnşallah bu çalışmalarımız Yeni sezonda Yenimahalle hanesine başarı puanları olarak yansıyacak’’ ifadelerini kullandı.




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