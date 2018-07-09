Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 11:49

Yenimahalle’nin spor salonları dolup taşıyor

Yenimahalle Belediyesi’nin vatandaşların daha sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için hizmete açtığı, Aydın Onur, Ragıp Tüzün ve Aşağı Yahyalar Spor Merkezleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Yenimahalle’nin spor salonları dolup taşıyor

09 Temmuz 2018 11:49


Günün her saati dolup taşan spor salonlarında, yaza fit girmek isteyen üyeler sadece aletli spor yapmıyor, açılan pilates, yoga, zumba, tekvando, kick boks, çocuk jimnastik ve crunch kurslarıyla da çeşitli spor faaliyetlerine katılabiliyor. Katılımın oldukça yoğun olduğu salonlarda kayıtlar devam ederken Temmuz ayı için Aydın Onur Spor Merkezi’nde 213, Ragıp Tüzün Spor Merkezi’nde 88, Aşağı Yahyalar Spor Merkezi’nde ise 111 kayıtlı üye bulunuyor. Üyelerle yakından ilgilenen alanında uzman spor eğitmenleri, spor yapan vatandaşları vücut biçimlerine göre bilgilendirerek program da yapıyor.


Doğru spor, olumlu sonuç


Kendilerine sunulan hizmetlerle kısa sürede olumlu sonuç aldıklarını belirten üyeler, “Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a bizlere böyle bir imkan sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Spor hocalarımız bizimle çok ilgileniyor. Kimimiz zayıflamak istiyor, kimimiz kilosunu korumak istiyor. Hocalarımızda bu doğrultuda bizleri doğru yönlendiriyorlar. Onların önerileri doğrultusunda hepimiz çok güzel sonuçlar aldık” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç