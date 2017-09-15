Yenimahalle’nin sultanları Avrupa sahnesinde

EHF Kupası 1. eleme turunda, Yunan ekibi O.F.N Ionias ile karşılacak olan Başkent temsilcisi, ev sahibi olmanın avantajıyla gözünü 2. tura dikti. Mavi beyazlılar rakibini elediği takdirde, 2. eleme turunda Romanya’nın Zalau takımıyla eşleşecek.

Takımların anlaşması nedeniyle eleme turundaki 2 müsabaka da Ankara’da, THF Spor Salonu’nda oynanacak. İlk maç 16 Eylül saat 18.00’de, ikinci maç ise 17 Eylül Pazar günü yine saat 18.00’de gerçekleşecek. Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan Yenimahalle, ev sahibi olmanın avantajıyla seyircisini de arkasına alarak, bir üst tura adını yazdırmak istiyor.

Maç öncesi açıklamalarda bulunan teknik adam Serdar Eler, Yunan temsilcisi karşısında favori olduklarını belirtti. Eler, "Anlaşma dolayısıyla 2 maçın da Ankara’da oynanacak olması bizi memnun etti, ev sahibi olmanın avantajını kullanarak bir üst tura çıkmak istiyoruz, karşılaşmaların favorisi biziz" dedi. Takımından son derece memnun olduğunun da altını çizen Eler," Takımın yakaladığı havadan son derece memnunum, Süper Kupa finalinde, kritik hakem hatalarıyla kaybetmemize rağmen oyuncular beklediğimizden çabuk toparladı, motivasyonumuz üst düzeyde." dedi

Avrupa sınavı öncesi taraftarlara da çağrıda bulunan Serdar Eler, "2. tura giden yolda taraftarımızı da mutlaka yanımıza bekliyoruz. Hep beraber bir başarı hikayesi yazacağımıza inanıyorum" dedi. Yenimahalle Belediyespor yönetimine de teşekkürlerini sunan Eler, "Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, desteğini esirgemeyen yönetimimize de teşekkür ediyoruz. Tek yumruk olmuş vaziyetteyiz, başarı kaçınılmaz" sözleriyle açıklamasını tamamladı.