Yenimahalle’nin yaz spor okulları açıldı

Çocukların sosyalleşmesi, fiziksel aktivitelerde bulunması ve kaliteli zaman geçirmesi amacıyla açılan yaz spor okulularında antrenmanlar start aldı.

Futbol, hentbol, tekvando ve yüzme branşlarının yer aldığı ve 7-15 yaş arası çocukları kapsayan okullarda, çocuklar ilgi duydukları spor dalında eğitim alıyor.

Futbol branşı çalışmaları Hasan Doğan Stadı’nda, hentbol çalışmaları Gazi Üniversitesi Spor Salonu’nda, tekvando branşı çalışmaları Ragıp Tüzün Spor Merkezi’nde, yüzme branşı çalışmaları ise Hacı Sabancı Yüzme Havuzu, Turgut Özakman Yüzme Havuzu ve Bülent Ecevit Yüzme Havuzu’nda yapılıyor.

Program akışı hakkında bilgi veren yetkililer, “Futbol ve tekvando branşı çalışmaları Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri; hentbol branşı çalışmaları Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri; yüzme branşında ise birinci grubun çalışmaları Salı, Perşembe; ikinci grubun çalışmaları Çarşamba, Cuma; üçüncü grubun çalışmaları Cumartesi, Pazar günleri oluyor. Kayıtlarımız sürüyor. Çocuklarını okulumuza kayıt etmek isteyen vatandaşlarımız detaylı bilgi için 0312 344 88 86 numaradan bilgi alabilir” dediler.