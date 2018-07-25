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25 Temmuz 2018 12:08

Yenimahalle’ye yeni “Altın Kanatlı Melekler”

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’ndeki Yenimahalle Belediyespor, Fatma Ay Babür, Andrea Beleska, Yuliia Nalivko ve Anastasia Sinitsyna ile sözleşme imzaladı.

Yenimahalle’ye yeni “Altın Kanatlı Melekler”

25 Temmuz 2018 12:08


Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla Türkiye’yi EHF Challenge Kupası’nda temsil etmeye hak kazanan Yenimahalle Belediyespor, yeni sezon kadrosu için kolları sıvadı.


Yeni transferler yapan Yenimahalle Belediyespor, Mudanya’dan 26 yaşındaki kaleci Fatma Ay Babür’ü, Romanya’nın Galati takımından 24 yaşındaki Makedon sağ oyun kurucu Andrea Beleska’yı, Rusya’nın Kuban takımından 24 yaşındaki Rus orta oyun kurucu Yuliia Nalivko ve Kastomunu Belediyespor’dan 34 yaşındaki Rus sol oyun kurucu Anastasia Sinitsyna’yı kadrosuna kattı.


Sporcular, kulüp binasında düzenlenen imza töreniyle kendilerini ’Altın Kanatlı Melek’ yapan imzayı attı.




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