Yenimahalle’ye yeni “Altın Kanatlı Melekler”

Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla Türkiye’yi EHF Challenge Kupası’nda temsil etmeye hak kazanan Yenimahalle Belediyespor, yeni sezon kadrosu için kolları sıvadı.
Yeni transferler yapan Yenimahalle Belediyespor, Mudanya’dan 26 yaşındaki kaleci Fatma Ay Babür’ü, Romanya’nın Galati takımından 24 yaşındaki Makedon sağ oyun kurucu Andrea Beleska’yı, Rusya’nın Kuban takımından 24 yaşındaki Rus orta oyun kurucu Yuliia Nalivko ve Kastomunu Belediyespor’dan 34 yaşındaki Rus sol oyun kurucu Anastasia Sinitsyna’yı kadrosuna kattı.
Sporcular, kulüp binasında düzenlenen imza töreniyle kendilerini ’Altın Kanatlı Melek’ yapan imzayı attı.