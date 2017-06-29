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29 Haziran 2017 10:53

Yenimahalle’ye yeni kültür merkezleri geliyor

Kültür ve sanatın başkenti Yenimahalle’ye; Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi ile Batıkent Kültür Merkezi’nin ardından dört yeni kültür merkezi yapılıyor.

Yenimahalle’ye yeni kültür merkezleri geliyor

29 Haziran 2017 10:53


İhaleleri yapılan Serhat ve Ata (Susuz) ile ihale sürecinde olan Turgut Özal ve Kaletepe kültür merkezlerine ilk kazmalar vuruluyor.


Yenimahalle’de yaşayan kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla genciyle, yaşlısıyla engellisiyle 7’den 70’e her yaş grubunda vatandaşın faydalanacağı yeni kültür merkezlerinin 10 ay içinde bitirilerek hizmete açılması planlanıyor.



Turgut Özal Kültür Merkezi


Turgut Özal Mahallesi’nde 5 bin 200 metrekare alan üzerine projelendirilen tesiste; anaokulu ve gündüz bakımevi, kültür merkezi ve spor merkezi, YENİMEK kurs merkezine ait atölyeler, kütüphane, taziye evi ve mutfak ile İkinci Bahar Kültür ve Dayanışma Merkezi ve mescit yer alacak.



Ata (Susuz) Kültür Merkezi


Susuz Mahallesi’nde yaklaşık bin 900 metrekare kapalı inşaat alanına sahip proje toplam üç kattan oluşuyor. Çok amaçlı olarak kullanılması planlanan Ata Kültür Merkezi içerisinde; İkinci Bahar Kültür ve Dayanışma Merkezi, taziye evi ve mutfağı, mescit, çok amaçlı salon ve hazırlık odaları, atölyelerin bulunduğu YENİMEK kurs merkezi ve kütüphane yer alacak.



Serhat Kültür Merkezi


Serhat Mahallesi’nde yaklaşık 3 bin metrekare inşaat alanına sahip tesis üç kat olarak projelendirildi. Serhat Kültür Merkezi içerisinde; taziye evi ve mutfağı, mescit, 215 kişilik konferans salonu ve hazırlık odaları, İkinci Bahar Kültür ve Dayanışma Merkezi, kütüphane, atölyelerin yer aldığı YENİMEK kurs merkezi ve fitness salonu yer alacak.



Kaletepe Kültür Merkezi


Kaletepe Mahallesi’nde yaklaşık 2 bin metrekare kapalı inşaat alanına sahip proje toplam 3 kat olacak. Merkez içerisinde; çok amaçlı salon ve hazırlık odaları, kütüphane, atölyelerin yer aldığı YENİMEK kurs merkezi ve fitness salonu yer alacak.


Yenimahalle’nin halka dokunan yatırımlarıyla her zaman örnek olduğunu hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ihaleleri yapılan kültür merkezlerinin 10 ayda tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.




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