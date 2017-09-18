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18 Eylül 2017 10:44

Yenimahalleyi kadın hentbolcular EHF Kupası’nda ikinci tura yükseldi

Hentbol Kadınlar EHF Kupası 1.

Yenimahalleyi kadın hentbolcular EHF Kupası’nda ikinci tura yükseldi

18 Eylül 2017 10:44

tur elemesinde Yenimahalle Belediyespor, Yunan ekibi OFN Ionias’ı iki maçta da mağlup ederek, ikinci tura yükseldi. Mavi beyazlılar, ikinci turda Rumen ekibi HC Zalau ile mücadele edecek. Başkent temsilcisi, HC Zalau’yu geçtiği takdirde, grup aşamasında boy gösterecek.


Takımların anlaşması nedeniyle iki maç da Ankara’da oynanırken, Yenimahalle Belediyespor bu avantajı iyi kullanmasını bildi. Cumartesi oynanan mücadeleden 31-24 üstün ayrılan Yenimahalle, rövanşta da 30-22’lik galibiyetle ikinci tura yükselen taraf oldu.


THF Spor Salonu’nda oynanan iki mücadeleyi de Kosovalı hakem ikilisi, Eshref Bekiri ve Ilir Krasniqi yönetti. Rakibi karşısında çok iyi bir performans ortaya koyay Yenimahalle Belediyespor’da Kamerunlu kalecisi Isabella kurtarışlarıyla, Ukraynalı yıldızı Olga Lauik de iki maçta attığı 14 golle yıldızlaştı.


EHF Kupası’nda 2. tura yükselen Yenimahalle, rotasını Süper Lig’e çevirdi. Mavi beyazılar, ligin ilk karşılaşmasında 4 Ekim Çarşamsba günü Üsküdar’la karşılaşacak.




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