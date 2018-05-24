Yağlı boya, dekoratif ahşap süsleme, kadın üst giysi dikimi, turistik el sanatları, cilt bakımı ve temel makyaj gibi birçok branşta eğitim gören kursiyerler, kurs merkezinde gerçekleştirilen yıl sonu sergisi sonrası yorgunluklarını sinemada film izleyerek attılar. Podium Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen sinema etkinliği katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Merkezin verdiği kurslardan yararlanan 65 yaşındaki Asuman Hanım, “Çok mutluyum, iyi ki Yenimahalle sınırları içerisinde yaşıyorum. Belediyenin bize bu imkanları ve fırsatları sunması bizim açımızdan çok önemli. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“Eğitim keyif alınarak yapılmalı”

Yenimahalle Belediyesinin yaş farkı gözetmeksizin vatandaşların kişisel gelişimine, donanımlı bireyler olarak yetişmesine yaptığı hizmetlerle katkı sunmaya devam edeceğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Kurslarımızı sadece ders görülüp gidilen yerler olarak görmüyorum. Yenimahalleliler aynı zamanda yapılan bu etkinliklerle keyif alarak, sosyalleşerek, paylaşarak eğitimlerini almalılar. Bunun için çalışıyoruz” diye konuştu.