Yenimahalle İkinci Bahar Yaşlı Dayanışma Merkezi’nde düzenlenen Anneler Günü programında Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da kadınları yalnız bırakmadı. Anneleri bu özel gününde yalnız bırakmayan Başkan Yaşar, kısa bir konuşma yaparak başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin gününü kutladı. Yaşar, ülkenin içinde bulunduğu koşullara dikkat çekerek, “Annelerimizin çektiği acıları, ıstırapları, tacizleri, geçim zorluklarını, çocuklarının sıkıntılarını, devlete teslim ettikleri çocuklarının şehit olarak kucaklarına verildiği günleri yaşıyoruz. Anneler Günü’nü ne kadar kutlamaya çalışsak da içimiz hep buruk kalıyor. Hep birlikte herkesin eşit yurttaş olduğu cumhuriyeti el birliği ile yaşatacağız. Devlet kadınına sahip çıkmadığı müddetçe bu ülkenin kalkınması da, ilerlemesi de mümkün değildir. Bacılarımıza, kardeşlerimize, analarımıza hep beraber sahip çıkacağız. Siz de haklarınızı savunacaksınız, erkekler de sizin yanınızda sizin haklarınızı savunacak. Yenimahalle’de bunu yapmak için elimden geleni yapıyorum. Bu vesileyle tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, şehit annelerimizin de ellerinden öpüyorum” diye konuştu.

Kursiyerlerin hazırladıkları çeşit çeşit pasta, börek, tatlı ve salata ikramlarını hep birlikte afiyetle yiyen İkinci Bahar üyeleri, çalınan müziklerle de halay çekip oynadı.

Öte yandan Başkan Fethi Yaşar, Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ile birlikte Ergazi Mahallesi Muhtarı Emine Yıldız tarafından düzenlenen Anneler Günü programına katıldı. Batıkent muhtarları ve Ergazi sakinlerinin de katıldığı etkinlikte Başkan Yaşar, ilk olarak muhtarlık binası önüne yapılan Atatürk Büstü’nün açılışını yaptı. Canlı müzik eşliğinde Anneler Günü’nün kutlandığı etkinlikte Mahalle Muhtarı Emine Yıldız kısa bir selamlama konuşması yaparak, Başkan Yaşar’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.