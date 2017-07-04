Yenimahalle Belediyesi, Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) ile protokol imzaladı. İstihdamı arttırmaya dönük AB projeleri kapsamında imzalanan protokolün ilk ayağı olarak Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) bünyesinde görev yapan giyim öğretmenleri 15 gün boyunca toplamda 80 saat eğitim alacak.

Eğitimlerin ilk gününde 8 YENİMEK öğretmeni KARTON mağazasının atölyesinde İmalat Müdürü Raci Karakuş ile kısa bir tur yaptı. YENİMEK hocaları 15 gün boyunca model kalıp aşamasından son ütüsüne kadar kıyafetlerin vitrinlere geliş sürecini ve sanayi makinalarının kullanımını öğrenecek. Eğitmenlerin eğitimlerini tamamlamasının ardından ise yüzlerce vatandaş için konfeksiyon kurslarına start verilecek. Yenimahalle Belediyesi’nin yönlendireceği kursiyerler konfeksiyon alanında mesleki eğitimler alacak. 3 ay sürecek eğitimleri belediyeye ait Tepekule Kurs Merkezi’nde alacak olan kursiyerlerin, tüm ekipman ihtiyacı da Ankara Giyim Sanayicileri Derneği tarafından karşılanacak. Eğitimlerini alan ve hazır giyimde staj yapan kursiyerler arasından başarılı olan 50 kursiyer yine Ankara Giyim Sanayicileri Derneği tarafından istihdam edilecek.