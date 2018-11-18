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YENİMEK Rusça kursiyerleri, Türk-Rus Dostluk Evi'nde

Yenimahalle Belediyesi, YENİMEK Batıkent Meydan AVM şubesinde Rusça eğitimi alan kursiyerleri Hamamönü’nde bulunan Türk-Rus Dostluk Evi’ne götürdü.

Yenimahalle Belediyesi, YENİMEK Batıkent Meydan AVM şubesinde Rusça eğitimi alan kursiyerleri Hamamönü'nde bulunan Türk-Rus Dostluk Evi'ne götürdü.


Gezi ile öğrenmeye çalıştıkları dilin kültürel mirasını yakından görme fırsatı bulan yaklaşık 30 kursiyer, YENİMEK Rusça Öğretmeni İsmail Emre Soyalp eşliğinde buram buram tarih kokan yapıyı inceledi.


2 ana kattan oluşan 180 metrekare alana sahip Dostluk Evi'nde orijinalliği hiç bozulmadan korunmuş eşyalar ve tablolar karşında hayranlıklarını gizleyemeyen kursiyerler, yapıyı kendilerine anlatan rehberi dikkatle dinledi.


Evde bulunan anı defterini Yenimahalle Belediyesi adına imzalayan Rusça Öğretmeni Soyalp ise Rusça olarak yazdığı yazısında “Sadece Rusçayı değil, Rus kültürünü de öğrenen öğrencilerimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ziyaretimizden ziyadesiyle memnun kaldık” dedi.


Türk-Rus Dostluk Evi'nin ardından Kurtuluş Savaşı döneminde Rus doktor ve hemşirelerin Türk askerlerine sağlık hizmeti verdikleri binayı da gezen kursiyerler, burada Türk-Rus dostluğunu bir kez daha gördüler.


Gezinin sonunda öğrenciler, kendilerine böyle bir imkan sağladığı için Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a teşekkür etti.

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