YENİMEK'İN emlakçı adayları Abidin Çağıran'la buluştu

Yenimahalle Belediyesi, gayrimenkul danışmanlığı sektöründe 20 yılı aşkın tecrübesi ve deneyimli ekibiyle hizmet veren başarılı Emlakçı Abidin Çağıran'ı Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları'nda (YENİMEK) “Emlak Danışmanlığı” kursu alan vatandaşlarla seminerde buluşturdu.

Batıkent Meydan AVM içerisinde bulunan kurs merkezinde düzenlenen seminere kursiyerler büyük ilgi gösterdi. Seminerde emlak sektöründe başarılı olabilmenin püf noktalarını anlatan Abidin Çağıran, kendi hayatından örnekler de verdi. Çağıran, “Emlak sektörüne nasıl başladığımı merak ediyorsunuzdur. İşte ben size bugün 20 yıllık birikimimi anlatacağım. Bir gün işsiz kaldım ve ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. İş bakıyorum kendime, sermayem de yok. Emlak sektöründe bir firmaya gittim. İşte hikâyem de tam orada başladı. Başarılı olabilmek için çok çalıştım ve kendi işimi kurdum” dedi.

Çağıran, “Başarılı olmak istiyorsanız hedeflerinizi büyük tutun. Bölgenize hâkim olun. Bölgenizin avantajlarını ve dezavantajlarını bilin. Çünkü bu işte çevreyi tanımak çok önemlidir. Senle neden çalışayım derse müşteri, ona vereceğiniz cevap çok önemlidir. Kurs bittikten sonra bir telefon listesi çıkartın. Eşinize dostunuza bu işi yaptığınızı söyleyin. Çünkü sizin bu işi yaptığınızı bilen bir kişi sizi bir başkasına tavsiye edebilir. Sonra sahibinden satılan ya da kiralanan evleri, dükkânları bulun” diye konuştu.