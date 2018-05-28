Kursiyerlerin bir yıl boyunca yaptığı el emeği, göz nuru yüzlerce ürünün tanıtıldığı sergininin açılışına ev sahibi Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar’ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

15 noktada 101 branş, 250 öğretmen, 20 bin kursiyer

Kısa bir konuşmayla kursiyerleri ve hocaları kutlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bugün Yenimahalle’nin 15 noktasında, 101 branşta ve 150 öğretmen ile 20 bine yakın kursiyerimize eğitim veren YENİMEK’in sergisindeyiz. Kurslarımıza katılarak meslek edinen ve aile bütçelerine katkı sağlayan tüm kursiyerlerimize tebrik ediyorum” dedi.

YENİMEK’e çok önem verdiğini de vurgulayan Yaşar, “YENİMEK sadece hobi kursları değil aynı zamanda meslek edindirme kurslarıdır. Daha da önemlisi bu kurslar insanları kaynaştırarak komşuluk, arkadaşlık ilişkilerini geliştiriyor, birliği beraberliği ve geleneklerin yaşatılmasını sağlıyor” diye konuştu.

Bin bir renk bin bir çeşit

Protokolle birlikte sergiyi gezen Başkan Yaşar, katılımın oldukça yoğun olduğu sergide heykel, resim, tel kırma, takı tasarım, makine nakışı, mefruşat, rölyef, 3 boyutlu resim, ahşap boyama, seramik, sabun tasarımı gibi çeşitli branşlarda hazırlanan ürünleri yakından inceleyerek, kursiyerleri tebrik etti.