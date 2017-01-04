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04 Ocak 2017 11:44

YENİMEK’te kış modası

YENİMEK’te kış modası

04 Ocak 2017 11:44

Açtığı 14 kurs merkezi ile 90 branşta vatandaşlara hizmet veren Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK), bu kez de örgü kursuyla Yenimahallelileri kış aylarında ısıtıyor. Dondurucu soğukların etkili olduğu şu günlerde kursiyerler, sevdiklerine bir yumak mutluluk dağıtıyor.
YENİMEK’in örgü kurslarında aldıkları eğitimle kazak, atkı, çocuk takımı, bere, battaniye, perde, banyo takımı, örgü bebek, çanta, kırlent ve sepet gibi birçok ürünü yapan kursiyerler, el emeği göz nuru ürünlerini hem giyiyor, hem hediye ediyor hem de ördükleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar.
Kursiyerlere uygulamalı olarak A’dan Z’ye tüm teknik bilgileri öğrettiklerini belirten Usta Öğretici Nasibe Karataş, “Kursumuza katılan vatandaşlarımız örgü hakkında bilinmesi gereken tüm teknik bilgileri burada öğreniyorlar. Haftada bir eğitim veriyoruz. Kısa zamanda örgü öğrenen kursiyerlerimiz sadece ördükleri ürünleri giymiyorlar, kimi torununa kimi kızına hediye ediyor. Aynı zamanda satış yapan kursiyerlerimiz ise aile bütçelerine katkı sağlıyorlar” dedi.
Kursun ruhsal rahatlamaya ve stres atmaya da katkısı olduğunu vurgulayan Karataş, “Kursiyerlerimiz burada motive oluyor, öğrenirken eğleniyorlar, arkadaş ilişkilerini geliştiriyorlar ve stres atıyorlar” diye konuştu.



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