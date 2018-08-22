Yerli Düşünce Derneği kurban bereketini Kamerun’a taşıdı

Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi kardeşlerini unutmayan Yerli Düşünce Derneği, ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri bu bayramda da Kamerun’da buluşturan bir kurban bağışı kampanyası düzenledi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, gerçekleştirilen organizasyonun önemine değinerek, “Kurban,vacip bir ibadet olup maddi ve manevi yönü vardır. Yerli Düşünce Derneği’nin medeniyet coğrafyamızda yaptığı bu faaliyetlerle Rabbimizin, ayeti ile bizi kardeş yaptığı insanları görmeden, tanımadan onlara elimizi uzatıp kardeşliğimizin gereğini kurban vesilesi ile yapmış oluyoruz” şeklinde konuştu.

“Türk milleti diğerkamlığı ile bilinir”

Türk milletinin elini uzattığı her coğrafyada diğer milletlerin de katılımıyla böyle organizasyonlara daha fazla ihtiyaç olduğunu vurgulayan Topçu, “Ümmetin her bir mensubunun derisi, rengi, dili, kavmi farklı olsa da tamamı kardeştir. Ümmetin içerisinde adı Türk olan millet ise diğerkamlığı ile bilinir. Kilometrelerce uzakta Kamerun’da yaşayan kardeşlerimize, medeniyet coğrafyamızın bir diğer ucuna kurban ile diğerkamlığımızı taşımış olduk. Kurbanlarını buralarda kestiren kardeşlerime, derneğimizin Genel Başkanı Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu’ya, Cumhurbaşkanlığı Uzmanı Fatih Topaktaş’a ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Yerli Düşünce Derneğimiz, kurban ibadetimizin yerine getirilmesinde ve ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize buluşmasında aracılık ederek önemli bir hizmette bulunmaktadır” ifadelerini kaydetti.

“İmkanlar çok kısıtlı”

Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu kurban alımı, kesimi ve dağıtımı sırasında, dini vecibeler yerine gelecek şekilde hareket edildiğini belirterek, “Kamerun’un kuzey doğusundaki Marioau’da kurban kesim işlemleri benim, Fatih Topaktaş Bey’in ve din görevlilerinin gözetiminde yapıldı. Titizlikle ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Cenab-ı Hakk kurban ibadetlerimizi dergahı izzetinde kabul eylesin" dedi.

Yerli Düşünce Derneği geçen yılki kurban organizasyonunu da Orta Afrika ülkesi Çad’da yapmıştı.