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11 Haziran 2018 11:07

Yerli helikopter motorunda önemli bir aşama kat edildi

Türkiye’nin ilk özgün helikopteri T625’e yerli motor geliştirme projesinde, motorun ana kalbini oluşturan çekirdek motorun ön prototip imalatı tamamlandı ve ilk ateşleme başarıyla gerçekleştirildi.

Yerli helikopter motorunda önemli bir aşama kat edildi

11 Haziran 2018 11:07


Şu anda üretim aşamasında bulunan T625’in motor ihtiyacının yerli olarak karşılanması amacıyla Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından başlatılan TS1400 Turboşaft Motor Geliştirme Projesi’nde bir aşama daha tamamlandı. Proje kapsamında bir yandan Türkiye’de gaz türbinli motor tasarım, geliştirme ve test altyapıları oluşturulurken diğer yandan özgün helikoptere entegre edilecek, 1400 shp gücünde, tip sertifikası alınmış, özgün ve milli motor TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) tarafından geliştiriliyor. Projede, motorun ana kalbini oluşturan çekirdek motorun ön prototip imalatı tamamlandı ve ilk ateşlemesi başarı ile gerçekleştirildi.




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