Yerli malı kullanımı özendirilecek

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) düzenlediği 28. Dönem Meclis Üyeleri Ekonomik İstişare Toplantısı'nda, meclis üyeleri sektörleri adına Ankara ve Türkiye ekonomisinin gelişmesine yönelik görüş ve önerilerini Serbest Kürsü'de paylaştı.

Üretimden ihracata, faizden, enflasyona reel ekonomiyi ilgilendiren konuların ele alındığı istişare toplantısında, sektör temsilcilerinin dile getirdiği sorun görüş ve önerileri konusunda ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar nezdinde çalışmalar gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Ekonomik İstişare” toplantısında, ATO üyelerinin hem konusunun uzmanlarından Türkiye ekonomisini ve reel sektörü dinlediklerini hem de kendi görüş ve önerilerini paylaşma imkânı bulduklarını söyledi. Baran, ATO'nun 157 bin üyesinin 67 Meslek Komitesi'nde 429 kişi tarafından temsil edildiğini belirtti.

Tüccarların “ekonominin neferleri” olduğunun altını çizen ve ekonomideki tüm gelişmelerden önce tüccarın etkilendiğini kaydeden Baran, “Bugüne kadar meslek komitelerimiz sektörleriyle ilgili 25 binin üzerinde karar aldı ve biz 10 binden fazlasını konunun ilgileriyle paylaşarak sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

“Ekonomik İstişare” toplantısında “Serbest Kürsü”de dile getirilen konuların ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlara iletileceğini de kaydeden Baran “Üreticiye sipariş veren, ihracat, ithalat yapan, tüketiciyle temas kuran, istihdam sağlayan üyelerimiz ekonomik gelişmelerden hemen ilk etkilenenler arasında yer alıyor. Onların görüş ve önerilerinin reel sektörün sağlıklı bir şekilde işleyişini sürdürmesi açısından önem taşıyor” diye konuştu.

ATO periyodik araştırmalar yapacak

Baran, ATO üyelerinin ekonomik gelişmelere dair görüş ve önerilerini öğrenmek amacıyla periyodik olarak araştırma yapacaklarını da bildirdi. ATO Meclis Üyelerinin “Ekonomik İstişare Toplantısı Serbest Kürsüsü”nde dile getirdiği görüş ve öneriler şunlar:

“Ticaretin Anayasası'nın A'dan Z'ye yazılarak kayıt altına alınması. Yerli malı kullanımının özendirilmesi, yerli malının tercih edilmesine dönük sosyal projelerin de yer aldığı çalışmalar yürütülmesi. Tüm tüketim alanlarında marka ürünler üretilmesi ve ihracatının sağlanması. Türkiye'nin üretim ekonomisine dönüşmesi için öncelikli üretilecek kalemlerin belirlenmesi ve mevcut tesislerde üretilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi. İthalatın yüzde 75'i seviyesine yükselen ara malı ithalatının düşürülmesi için ithal edilen ürünlerin yurtiçinde üretilmesinin sağlanması. Reel sektörde, şirket borçlarını küçülterek, öz sermaye ile varlık sürdürebilir hale gelmek, banka kredisi kullanmamaya dönük özendirici çalışmalar yapılması. Asgari ücretin dolar bazındaki değişimini fırsata çevirerek, yerli ve yabancı yatırımcılarla üretim ekonomisine dönüşmek üzere çalışmalar yapılması. İhracat rakamlarını yükseltmek için katma değeri yüksek sektörlerin desteklenmesi. Fikri olanla kaynağı olanı bir araya getirecek proje havuzları oluşturmak. Kooperatif kültürünü yeniden canlandırarak üretimi geliştirmek. KOBİ'lere e-ticaret eğitimi vermek. Dünyadaki dijital dönüşüm nedeniyle önümüzdeki dönemde ortadan kalkacak meslekleri belirlemek ve bu alanlarda çalışanların başka alanlara yönlendirilmesi için çalışmalar yapmak. Mesleki eğitim alanında reform gerçekleştirilerek nitelikli işgücü eğitiminin sağlanması. Mesleki yeterliliklerin ölçülerek, halen faaliyetlerde bulunanların belgelendirilmesi. Türkiye'nin zengin endemik yapısı değerlendirilerek aromatik bitki yetiştirilerek ihraç edilmesi ve buna yönelik eylem planı hazırlanması. Ticari hayatta rekabetin korunması için eylem planı hazırlanması -Ticari işletmelere nakit akışı konularında e-eğitim düzenlenmesi.

Ortak AR-GE merkezleri oluşturarak, yararlanılması. Ticari işletmelere yabancı dilde web sitesi oluşturulması konusunda destek sağlanması. Türkiye'nin büyümesinde önemli pay sahibi olan inşaat ve gayrimenkul sektörlerinin, piyasalarda sağladığı hareketliliğin sürdürülebilmesi için konut kredi faizlerinin düşürülmesi. Gayrimenkullerin gerçek satış fiyatları üzerinden kayıt altına alınması ve tapu harçlarının düşürülmesi. Hazine'nin özel mülkiyetinde olan ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından kiraya verilen mülklerde halen yüzde 32,5 olarak uygulanan kira artış oranının Borçlar Kanunu'nda ifade edilen enflasyon oranı ile belirlenerek, indirilmesi. Asgari 250 bin dolar tutarında gayrimenkul alınması karşılığında Türk vatandaşlığı verilmesi kararı çerçevesinde, yabancılar için Ankara'nın cazip hale getirilmesine yönelik tanıtım çalışmaları gerçekleştirilmesi. Demir-çelik fiyatlarının düşmesinin sağlanması, bunun için yurt dışına çıkışının sınırlandırılması ve KDV muafiyetinin getirilmesi. İsteyen herkesin müteahhitlik yapabilmesinin önüne geçilmesi için yasal düzenleme yapılması. Tarımda ithalatın önüne geçilmesi ve tarım ürünleri üretimin geliştirilmesi. Şirketlerde ortaklık kültürünün geliştirilmesi. Şirketlerin ortalama ömrünü uzatacak, iş birliği, güç birliği ve sinerji oluşturacak birliktelikler oluşturulması. Türkiye'nin 500 milyar dolarlık dünya sağlık turizmi pastasından aldığı yüzde 1'lik payın en kısa sürede yükseltilmesi. Yıllık gelen hasta sayısının 380 binden 1 milyonun üzerine çıkartılması. Üniversiteleri, Türkiye ortalamasının 4 katı hekim kadrosu ve ileri teknolojisi ile Türkiye'nin bir numarası olmaya yatkın bir potansiyele sahip alan Ankara'nın bu potansiyelinin değerlendirilmesi. Ankara'nın sağlık turizminin, medikal turizm, termal turizm ve yaşlı turizm alt başlıklarında geliştirilmesi için eksiklerinin tamamlanması. Türkiye'ye gelen yabancı öğrencilerin, ileride sağlık turizmi, eğlence turizmi ve ticaret amacıyla da gelmesi için projeler üretilmesi. Ankara'nın sağlık, toplantı ve fuar alanlarında çevre bölgelerle turizm paketi haline getirilerek tanıtımının yapılması. Ankara'nın tanıtımı için roman ve film gibi sosyal araçlardan faydalanılması. Ankara'dan yurtdışına direkt uçuşların hangi sektörü ne ölçüde etkilediğine ilişkin bir çalışma yapılması. Üniversite öğrencilerin reel sektöre kazanılması konusunda üniversitelerle ticari işletmeler arasında işbirliği yapılması. Tarım ürünleri için lisanslı depolar kurulması. Kendinden başka sektörleri de etkileyen lokomotif sektörlerde işletmelerin varlıklarını sürdürmelerinin desteklenmesi. ÇED raporu alma süresinin kısaltılması. Genç nüfusun AR-GE ve üretime yönlendirilmesi. Sosyal sorumluluk projeleri ile özellikle gençlik temalı çalışmaların yapılması.”