Yeşil Keçiören

2 metrekareden 6,82 metrekareye çıkardı.

2017 yılında 58 bin 365 adet fidan ve 1 milyon 805 bin adet mevsimlik çiçeği toprakla buluşturan Keçiöğren Belediyesi ekipleri adeta çevre seferberliği başlattı.

"Kadın, erkek, yaşlı çocuk her Keçiörenli mekanik bir şehirde değil nefes alan doğayla iç içe alanlarda huzur içinde yaşasın istiyoruz" diyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Keçiören artık yeşil alanları ile de konuşuluyor. Biz milletimizin evlere hapsolmasını istemiyor; nefes alacağı alanlar yaparak onların yaşadığı yerden keyif almasını istiyoruz. ’Ağaca beşikten mezara kadar muhtacız’ diyen bir kültürün temsilcileri olarak yeşil alanlarımızın çoğalması çevremizin güzelleşmesi yanında geleceğe bırakacağımız da bir mirastır. Biz bu anlayışı da yaşatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ak, Keçiören Belediyesinin yeşil alanlar ve ağaçlandırma çalışmaları konusunda titiz davrandığını ve yeni çalışmalarla yeşil alanların sayısını artıracaklarını da özellikle vurguladı.