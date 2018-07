Yeşil Pursaklar huzur veriyor

Yaz ayının gelmesiyle Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yaptığı çalışmalarla Pursaklar’ı adeta yeşile bürüdü. Havaların ısınmasıyla birlikte çiçeklendirme, çim ekimi, ağaç nakilleri çalışmaları yapan ekipler, çevre düzenlemesi, park, bahçe, koşu yolları, yürüyüş yolları ile Pursaklar’a güzellik kattı. İlçenin temizlik ve düzeni kadar yeşillendirilmesinin de önemli olduğunu her fırsatta ifade eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin verdiği talimatlarla her geçen yıl ilçedeki park sayısını ve yeşil alanları çoğalttı. Vatandaşlara temiz ve yeşil bir Pursaklar sunan Pursaklar Belediyesi koşu yolları, parklar, bahçeler, yürüyüş yolları ve yeşil alan çalışmalarında büyük bir titizlik gösteriyor.

Park sayısı 150’ye yaklaştı

Kişi başına düşen yeşil alan oranını 8,2 metre karenin üzerine çıkartan Pursaklar Belediyesi, 2004’ten sonra 150’ye yakın yeni park yaparak bunları halkın hizmetine sundu. Pursaklar, Saray, Altınova ve Sirkeli’de yapılan park çalışmaları ile kişi başına düşen yeşil alan oranı Avrupa standartlarının üzerine çıkartıldı. Her yıl “Ağaç Dikme” kampanyası başlatan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ‘Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz’ Hadis-i Şerif’i her fırsatta hatırlatarak fidan dikmenin, ağaç dikmenin önemini vurguluyor. Her yıl binlerce fidan ve boylu ağacı toprakla buluşturan Pursaklar Belediyesi ilçeyi yeşillendirmeye devam ediyor.

Deforme olan halı sahalar yenileniyor

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Park ve Bahçeler birimi ekipleri ilçedeki halı sahaların bakım ve onarımlarını da yaparak gençlerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde spor yapmalarını sağlıyor. Deforme olan halı sahaların suni çimleri değiştirilerek yerlerine yenileri monte edildi. Mahalle aralarında bulunan ve gençlerin sporlarını rahatlıkla yaptıkları halı saha çalışmaları da artarak devam ediyor. Bunun yanı sıra parklardaki kauçuk çalışmaları da hızla devam ediyor.

"Bizler çevreci belediyeyiz"

Yeşilin huzur verdiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin "Bizler çevreci belediyeyiz. Her yıl yeni parklar, metrekarelerce yeşil alan çalışması ve binlerce ağaç-fidan dikimi yapıyoruz. Ankara’nın havası en temiz ilçelerinin başında Pursaklar geliyor. Pursaklar’a temiz nefes aldırıyoruz. Derdimiz herkesi tebessüm ettirmek. İnşallah bu çalışmalarımız her yıl artarak devam edecektir" diyerek çalışmaları değerlendirdi.