Yeşil sahada nostalji

Yeni statta oynanacak bir Avrupa Kupası Final maçı bile şehir ekonomisine güç katacaktır” diye konuştu.

ATO Başkanı Baran, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeni stadyum yapılması için yıkılmasına başlanacak olan 19 Mayıs Stadyumunu son kez ziyaret etti. Öncesinde Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız’ı da makamında ziyaret eden Baran, stadyumun yıkım çalışmaları ve yeni stadyum projesi hakkında bilgi aldı. 1936 yılında modern bir tesis olarak Ankara’nın en güzel yerinde hizmete açılan 19 Mayıs Stadyumu’nun bugüne kadar çok sayıda futbol müsabakasına ve bayram kutlamasına tanıklık ettiğini kaydeden Baran, spor tesislerinin kentleşme açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Spor insanlarının, kulüplerin, işletmelerin, spor ürünleri ve tesislerinin bir spor ekonomisi oluşturduğuna dikkat çeken Baran, “Dünyada sadece spor turizmi için 200 milyar dolarlık bir gelirden bahsediliyor. 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine yapılacak bir modern tesisle Ankara spor turizminden de pay alabilir” dedi.

Ankara’nın süper ligde iddiası olan bir takımla temsil edildiğini de hatırlatan Baran, “Ankaragücü’nün Avrupa kupalarına katılmasını bekliyoruz. Bu durumda da hak ettiği bir statta oynaması Başkent takımı olması açısından önem taşıyor” şeklinde konuştu.

“Ticari hayatım 19 Mayıs Stadyumu’nda başladı”

19 Mayıs Stadyumu’nun kendisi için büyük anlam ifade ettiğini ve yıkılmadan önce son kez görmek istediğini belirten Baran, hem futbol hem de ticari hayatının 19 Mayıs Stadyumu’nda başladığını dile getirdi. 1970’li yıllarda Kavaklıdere Spor Kulübü futbolcusu olarak dış sahalarda top peşinde koştuğunu anlatan Baran, “19 Mayıs stadyumunda top koşturmadan önce ticari hayatım başladı. O dönemde oturma bölümleri beton idi. Maç seyredeceklere üzerine oturmaları için eski gazete satarak ticari hayata başladım. Hafta içi okula gittiğimiz dönemlerde hafta sonu kardeşimle birlikte stadyumda hem maç izler hem de para kazanırdık ” ifadelerini kullandı.

Baran, 19 Mayıs Stadyumu’nu ziyaretinde kendisine eşlik eden Yönetim Kurulu Üyeleri Edip Balcı ve Mehmet Fatih Çetinkaya ve kardeşi Musa Can Baran, çocukları Özgür Baran ve Onur Baran ile birlikte yeşil sahada top oynadıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.