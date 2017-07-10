Yeteneğini göster Kent Tiyatrosu’nda rolünü kap

Konservatuvar eğitimlerin yanı sıra yetenekli öğrenciler Kent Tiyatrosu’nda yeni oyuncu olarak oyunlarda görev alma şansı da yakalayacak. Mamak Kültür Merkezi bünyesinde açılan ve tamamen ücretsiz bir şekilde hizmet veren kursların yoğun talep gördüğünü ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Her konuda olduğu gibi eğitim ve kültür konusunda da Mamaklılara en güzel hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Bir yandan da ilçemizin yeteneklerini keşfediyoruz. Mamak Kültür Merkezimiz sanatın ve sanatçının hizmetinde” dedi.