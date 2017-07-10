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10 Temmuz 2017 10:54

Yeteneğini göster Kent Tiyatrosu’nda rolünü kap

Eğitim ve kültürün en büyük destekçisi olan Mamak Belediyesine ait; her yıl binlerce kursiyerin eğitim aldığı Mamak Kültür Merkezi’nde, yaz kurslarında başarılı olan öğrenciler, Mamak Belediyesi Konservatuvar Bölümü’ne geçiş hakkı kazanıp burada 2 yıl eğitim alacak.

Yeteneğini göster Kent Tiyatrosu’nda rolünü kap

10 Temmuz 2017 10:54


Konservatuvar eğitimlerin yanı sıra yetenekli öğrenciler Kent Tiyatrosu’nda yeni oyuncu olarak oyunlarda görev alma şansı da yakalayacak. Mamak Kültür Merkezi bünyesinde açılan ve tamamen ücretsiz bir şekilde hizmet veren kursların yoğun talep gördüğünü ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Her konuda olduğu gibi eğitim ve kültür konusunda da Mamaklılara en güzel hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Bir yandan da ilçemizin yeteneklerini keşfediyoruz. Mamak Kültür Merkezimiz sanatın ve sanatçının hizmetinde” dedi.




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