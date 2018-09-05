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05 Eylül 2018 10:43

Yeteneklerini keşfetmek isteyenlere fırsat

Yeteneklerine güvenen ve başarılı bir sanat kariyerine ilk adımı atmak isteyenler için Mamak Kültür Merkezi Konservatuarı’na başvurular başladı.

Yeteneklerini keşfetmek isteyenlere fırsat

05 Eylül 2018 10:43


Seçmelere katılmak isteyenler, 21 Eylül Cuma gününe kadar 2 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile Mamak Kültür Merkezi’ne gelerek kayıt yaptırabilecek. Yeteneklerini keşfetmek isteyen vatandaşları sınavla bünyesine almaya hazırlanan Mamak Belediyesi Konservatuarı’nın seçmeleri ise 22 Eylül tarihinde gerçekleşecek.


Mamak Kültür Merkezi Konservatuarı’nın Cumhuriyet tarihinin ilk sanat durağı olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Mamak Belediyesi olarak başta ilçemiz olmak üzere tüm Başkentliler için kendilerini geliştirebilecekleri imkanlar sunuyoruz. Geleceğin sanatçılarını yetiştiriyoruz” dedi.


Konservatuar bölüm hocalarından oluşan jüri karşısında yapılacak elemelerde ev hanımından öğretmene, öğrencisinden memuruna konservatuara girmek isteyen sanatçı adayları yarışacak. Türk sanat müziği, Türk halk müziği, halk oyunları ve tiyatro dallarında gerçekleşecek sınavlarda başarılı olan öğrenciler, 2 yıl süreyle Mamak Belediyesi Konsevartuarı’nda eğitim görecek. Mamak Belediyesi Konservatuarı, devlet konservatuarına gitmek isteyenler için ön hazırlık olacak. Konservatuar seçme sınavına girecek adayların THM ve TSM bölümleri için tek, çift ses ile ritim ve melodi yeteneklerine bakılırken, halk oyunları sınavında esneklik yeteneği değerlendirilecek. Tiyatroda ise ses, kulak ve doğaçlama yeteneklerine bakılacak.




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