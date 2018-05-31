Yetimler Keçiören’de iftarda buluştu

günü yetimleri buluşturan Keçiören Belediyesi, geleneği yine bozmadı.

Ramazan bereketini birlikte yaşamak için aynı sofranın etrafında buluşan yetimleri Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak yalnız bırakmadı. Çaldıran Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlenen iftarda paylaşma, kardeşlik, dayanışmaya vurgu yapan Başkan Ak, ’’Bu mübarek ayda bireysel olarak yapmamız gerekenlerin dışında toplumsal sorumluluklarımız da var. Bu sorumluluklarımız annemize babamıza, komşumuza, akrabamıza, milletimize ve ümmetimize karşıdır. Kimsesizlere, yetimlere sahip çıkacağız, bu aylar bunlara vesile oluyor. Onlara kol kanat gereceğiz. Bu ay sadece aç kalma değil açta kalanları da anlama ayıdır. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzelinin sergilendiği Ramazan-ı Şerifin feyzinden Cenabı Allah hepimizi nasiplendirsin’’ ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının başının rahmet, ortasının mağfiret, sonunun ise cehennem ateşinden kurtuluş olduğuna dikkat çeken Ak, bayrama ağız tadıyla, huzur içinde erişmeyi temenni etti.