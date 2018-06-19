Yetiştirme yurtlarında büyüyenlerden İnce’ye sert tepki

Platform üyesi Engin Albayrak, "Sayın İnce’nin ’18 yaşından sonra sokağa atıyorlar’ söylemi de kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır ve bu sözler oldukça da onur kırıcı ve tehlikelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce bugün İstanbul Beykoz’da miting düzenledi. İnce, düzenlediği mitingde yetiştirme yurtlarında büyüyen çocuklarla ilgili, "Size burada, televizyonlar da var, 81 milyonun huzurunda bir fizik öğretmeni olarak söz veriyorum, bir konuda bir söz vereceğim. Bu yurtlarda olan kimsesiz çocuklarımız var. Bu çocuklar 18 yaşına kadar devletin gözetiminde, anasız-babasız çocuklar. Zaten kaç kişi? Koca devletiz biz, 81 milyonluk bir devletiz. Bu çocuklar benim içimi acıtıyor bir öğretmen duyarlılığıyla. Bu çocuklar 18 yaşını doldurdu mu sokağa bırakılıyor. Allah’ın izniyle cumhurbaşkanı olduğumda o çocukları 18 yaşını doldurduklarında hemen devlet kadrolarına alacağım hemen, o çocukları sokağa bırakmayacağım. Eğer Türkiye’de, 81 milyonluk bir ülkede 3-5 bin kimsesiz çocuğa bakamıyorsak biz, yazıklar olsun bize. Bunu hemen yapacağım hemen, hiç beklemeden. Yani nasıl ki Beykoz’un imar sorununu, tapu sorununu yılbaşı gelmeden çözeceğim diyorsam, bu kimsesiz çocukların sorununu da yılbaşı gelmeden çözeceğim" ifadelerini kullandı. İnce’nin kullandığı bu cümlelere ilk tepki Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Platformu’ndan geldi. Platforma bağlı dernek üyeleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı önünde bir araya geldi. Burada toplanan platform üyeleri adına açıklama yapan Engin Albayrak, Muharrem İnce’nin bugün İstanbul Beykoz mitinginde söylediği cümlelerin kendilerini bu açıklamaya ittiğini vurguladı.

Albayrak, platform üyelerinin, eski adıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu yeni adıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde çocukluklarını geçirdiklerini belirtti. Devletin verdiği imkanlar ile vatanına, milletine güzel işler yapmak üzere çaba sarf eden ve yine devletin verdiği imkanlarla memur olmuş 45 bin devletin çocuğundan sadece onlarcası olduklarını kaydeden Albayrak, "Sayın Muharrem İnce’nin bahsettiği hususlar ve bizi siyasi bir mücadeleye, üstelik doğru da olmayan bilgilerle alet etmesi bizi çok üzdü. Siyasi mücadele bizim işimiz değil ancak adil olmak zorundayız. Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Platformu olarak İnce’nin verdiği yanlış bilgileri düzeltmesini ve kamuoyunu aydınlatmasını da beklemekteyiz" ifadelerini kullandı.

"Bu sözler oldukça da onur kırıcı ve tehlikelidir"

İnce’nin kendileri için bu tür sözleri insanlara vermesinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Albayrak, "Ancak doğal olarak bu kadar önemsenen bir konuda hiç değilse ’Zaten kaç kişi?’ sorusunun cevabının biliniyor olmasını bekledik. Biz cevap verelim. Şu anda 20 bin civarında kardeşimiz aziz devletimizin şefkatli kollarında büyümektedir. Yurtlarda kalan kardeşlerimizden 18 yaşını doldurmuş ancak kamuda istihdam edilmemiş olanlar, işe yerleşmeleri gerçekleşene kadar ya kurum bakımında misafir olarak kalmaya devam etmekte ya da tüm konaklama masrafları ve ihtiyaçları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Sayın İnce’nin ’18 yaşından sonra sokağa atıyorlar’ söylemi de kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bu sözler oldukça da onur kırıcı ve tehlikelidir. Güzel ülkemizin merhametli insanlarının, sokaklarda emin olarak yürüyememesinin sebebinin biz yurttan ayrılan gençler olduğunu ima eden bu sözleri asla kabul etmiyoruz" şeklinde konuştu.

"45 bin kardeşimiz devletimizin vermiş olduğu memuriyet hakkını kazanmış, bu aziz millete olan vefa borcunu ödemek için çalışmaktadır"

Albayrak, şu ana kadar 45 bin kişinin, devletin vermiş olduğu memuriyet hakkını kazandığını ve bu aziz millete olan vefa borcunu ödemek için çalışmakta olduğunu vurgulayarak, "Yukarıda da değindiğimiz gibi bizler 3-5 bin olarak özensizce tanımlanacak insanlar ya da daha önemlisi bir sorun değiliz. Köklü medeniyetimizin, inancımızın, geleneğimizin hayat verdiği, geçmişten bugüne sayısı yüz bine yaklaşan bir kardeşliğiz. Mart 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile öğrenim durumlarımıza göre atama ile eğitim fakültesi mezunu kardeşlerimiz öğretmen olarak atanabilmektedir. Yine bu düzenleme ile kurum himayesinden ayrıldıktan sonra devlet memurluğuna başvuru süresi olan 2 yıl, 5 yıla çıkartılarak çok önemli bir adım atılmıştır. Ayrıca bu düzenleme ile yılda bir defa olan atamalarımız yılda en az üç defaya çıkartılarak kardeşlerimizin iş ve sosyal hayata uyumları hızlandırılmıştır" diye konuştu.

Albayrak, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Bizler mevcudu 200 kişiyi bulan koğuşları, 20 metrekarelik bir odada 15-20 kişinin yattığı, sıcak suyun haftada sadece 1 gün aktığı günleri de çok iyi biliyoruz. Villalarda, apartman dairelerinde 6 kişinin kaldığı, bir aile ortamının yaşatılmaya çalışıldığı bugünleri de. Gerçekleştirilen bunca iyileştirme çalışmaları ve sözde değil iş ile yanımızda olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Binali Yıldırım’a ve kanunun çıkması için büyük bir çaba sarf eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’ya tüm kardeşlerimiz adına en kalbi saygı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Platformu olarak siyasi tartışmalarda kullanılmak istemediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. İlla hakkımızda konuşacak birileri varsa; bunu bizlerin sokaklarda kalan, toplum huzuru için riskli kişiler olarak göstererek değil, araştırarak, bizlerle görüşerek yapmalarını istirham ediyoruz."