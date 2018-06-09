Memur-Sen tarafından düzenlenen Yetkide İstikrar Teşkilat Buluşmaları devam ediyor. İstanbul İl Temsilciliği tarafından düzenlenen teşkilat buluşması ve iftar programında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Memur-Sen’in Türkiye’nin önünü açacak yeni hükümet sisteminin hayata geçmesinde önemli bir katkısı olduğunu belirterek, Memur-Sen camiasına teşekkür etti. Kurtulmuş, "Memur-Senli kardeşlerimiz genel başkanından en ücra köşedeki teşkilat mensubuna kadar canla başla çalışarak, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı yönetim modeline geçme konusundaki sürecine katkıda bulundu. Bir kere daha hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Yaptığımız iş sadece milletvekilleri seçmek, sadece bir başkan seçmek, bir partiyi iş başına getirmek değildir" diyen Kurtulmuş, "Amacımız fevkalade zor dönemleri yaşadığımız şu çağda Türkiye’yi hak ettiği yere taşımaktır. Ortadoğu Coğrafyası’nda Türkiye gibi bu kadar sert rüzgarların estiği bir ortamda büyük resmi görmek mecburiyetindeyiz. 1 Asır evvel uygulanan 1. Sykes Picot ile bölgeyi isteklerine göre bölenler şimdi 2. Sykes Picot ile bölgeyi tamamen tahakküm altına almak çok daha küçük parçalara bölmek, parçalamak istiyorlar. Bu planın karşısında duran tek ülke şu anda Türkiye’dir. Bu oyunun farkında olan bir Türkiye birileri için son derece tehlikelidir" şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye’nin gelişen bir ekonomiye sahip olduğunu belirterek, "Ekonomik olarak gelişen bir Türkiye de yine bazıları için tehlikeli olabiliyor. Böyle bir zamanda bazıları yerli araba yaptırmayacağız diyorlar. Zaten geçmişte yaptırmamışlardı. Devrim arabalarını hatırlayın. Türkiye o zamanlar kendi otomobilini üretebilseydi şu an ekonomik olarak çok daha güçlü bir ülke olacaktı. Nuri Demirağ vasıtasıyla kendi uçağını yapabilseydi Türkiye şu an sivil havacılıkta dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olacaktı" açıklamalarında bulundu.

Tarihte pek çok örneğin Türkiye’nin bugünkü durumunda yaşananların benzeri olduğunu belirten Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye 1978’de karanlık yerlerden gelen emirle İtalya’da yapılan savaş uçağı anlaşma masasından kalkmasaydı bugün F35’lere mecbur olmayacaktı. Türkiye’de zaten bir el sanayileşmesine mani oldu. Bunun için 60’larda dediler ki Türkiye bir tarım ülkesi olsun dünyanın tarım ambarı olsun. 70’lerde dediler ki size teknoloji transferi yapalım. Teknolojinizi kendiniz üretmeyin. 80’lerde 90’larda hep başa şeyler söylenerek Türkiye’nin önü kesildi. İşte bunun farkına varıp artık kendi kendine yetebilen bir ülke olma yolunda ilerleyen Türkiye kimseyi memnun etmiyor. Şu anda verilen mücadele bir başkan seçme mücadelesinin de ötesinde Türkiye’nin hayallerini yükseltme mücadelesidir" değerlendirmelerinde bulundu.

"16 Nisan’da duruşumuz neyse 24 Haziran’a yürüyüşümüz de odur"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da yaptığı konuşmada istikrar vurgusu yaparak, "Parlamenter sistemden yönetsel istikrarı yakalamak ve ortalama 1,5 yıl hükümet etme süresine inen istikrarsız ülke fotoğrafını geride bırakmak için vazgeçtik ve 16 Nisan’da onun için evet dedik. 16 Nisan’da duruşumuz neyse 24 Haziran’a yürüyüşümüz de odur. Ülkede yönetsel istikrar olmasaydı dün uğraştığımız sorunlarla uğraşıyor olacaktık. Onlarca sorunu çözüme kavuşturduk. Çözülmesi gereken sorunlarımız yok değil. Çözmek için mücadele ediyoruz. Yeter ki ülke yönetsel istikrarı kaybetmesin. İstikrar varsa ekmek büyür ve sorun çözülür. Sendikal mücadelenin yıllardır içerisinde, tabanından tavanına görevlerde bulunmuş, görev ve sorumluluklarını yerine getirmek için var gücü ile çalışan bir kardeşiniz, arkadaşınız olarak söylüyorum. Ülkemiz istikrarı kaybederse sorunlarımız çözülmez, çoğalır. Yılların öğrettiği bu" dedi.

Türkiye’nin önünde çözülemeyecekmiş gibi duran pek çok sorunun bugün çöp sepetine atıldığını ifade eden Yalçın, bu günlere geri dönmek istemediklerini belirterek, "Ülkemizde istikrar sürerse, eski Türkiye’yi özleyenler ve kaoslu ortamları gözleyenlerin dilekleri kabul olmazsa, önümüzdeki sorunları da çözebiliriz. Grev ve siyaset hakkı talebimiz var, sözleşmeli istihdamın getirdiği sorunlar var. Ek ödemeler emekli maaşlarına yansısın istiyoruz. Üniversite önlerinde dram bitti. İkna odaları garabeti gitti. Kamusal Alan yalanı buharlaştı.12 Yaşına kadar çocukların camiye gidişine konulan barikat kalktı. Eğitimdeki vesayet Milli Güvenlik dersi tarih oldu. Hac izni geldi. Cuma namazı izni geldi. Kurumlara mescit açma izni geldi" diye konuştu.

Yalçın, "Ek ödeme, ek gösterge, vergi matrahı gibi birçok sorunumuz var" diyerek, "Sözleşmeli kamu görevlilerinin beklentileri var. Bunun gibi birçok başlığın mücadelesini veriyoruz. Bildiğimiz şey odur ki, dün uğraştığımız onlarca yüzlerce sorunumuz vardı ve çözüme kavuşturduk. Mücadelemizle başardık. Cumhurbaşkanımızın bu sözünü son derece önemsiyoruz. Bu söz tarihi bir söz ve çalışma hayatı açısında yüzleri güldüren bir söz olmuştur. Ek Gösterge konusu çalışılırken çerçeve genişlemeli konulu talepleri dikkate alan bir yaklaşıma da kapı aralanmalı. Biz bunu istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Memur-Sen İstanbul İl Temsilcisi Durali Baki ise elde ettikleri kazanımlar ve verdikleri mücadele ile Türkiye ve bölgenin en büyük emek örgütü olduklarını ifade ederek, Memur-Sen olarak her kurumda ve kuruluşta olduklarının altını çizdi.

Programa Kurtulmuş, Yalçın ve Baki’nin yanı sıra Küçükçekmece İlçe Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece İlçe Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Memur-Sen ve bağlı sendikaların yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.