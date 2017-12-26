Yılbaşı gecesine Winner İncek damga vuracak

Türkiye’nin sevilen sanatçıları birbirinden güzel şarkılarını sevenleri için seslendirecek.

Yeni yıla ünlü sanatçılarla ‘merhaba’ demeye hazırlanan Winner İncek, eşsiz bir müzik ziyafeti sunacağı programlarla Ankara’yı sallamaya devam edecek. Yılbaşı kutlamalarını heyecanla bekleyenler için Haktan ve Şevval Sam, en özel şarkılarını seslendirecek. Arabesk müziğin sevilen ismi Haktan ile saat 20.00’da başlayacak olan müzik ziyafeti, usta sanatçı Şevval Sam ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek. Karadeniz’den Ege’ye, Doğu’dan Batı’ya yurdun tüm ezgilerini sahnesine taşıyan Şevval Sam, başkentli konuklarını yeni yılda müzik yolculuğuna çıkarmaya hazırlanıyor.

Tan Taşçı ve Ceylan Ertem müzik ziyafeti verecek

Müzik ve eğlenceye doymak isteyenlerin adresi olan Winner İncek, yılbaşı gecesi bir diğer salonunda da ise pop müziğin gözde sanatçılarından Tan Taşçı ile son günlerde adından sıkça söz ettiren Ceylan Ertem’i ağırlayacak. Birbirinden özel şarkılarından oluşan repertuarlarını muhteşem performansları eşliğinde sunmaya hazırlanan Taşçı ve Ertem, yeni yılın ilk dakikalarında sevenlerine hoş vakit geçirtecek.