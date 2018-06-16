Yılmaz Güney Sahnesi’nin 25 yıllık serüveni

Yenilenerek tekrar sanatseverlerle buluşan Yılmaz Güney Sahnesi’nde geçtiğimiz bir buçuk yıl içinde gerçekleştirilen toplam 445 etkinlikten 78 bin 70 sanatsever yararlandı.

Teknik donanımı, akustiği, konukların rahatça nefes alacağı modern fuaye alanı, eşsiz mimarisi, ücretsiz otoparkı ve 302 kişilik koltuk kapasitesi şeklinde gerçekleşen yenileme çalışmalarının ardından sanatseverlerle buluşan Yılmaz Güney Sahnesi’nde 1 Ocak 2017 ile 1 Temmuz 2018 tarihleri arasında 20 konferans, 150 tiyatro, 41 film gösterimi, 74 konser, 6 söyleşi, 33 yılsonu gösterisi, 25 eğitim toplantısı olmak üzere 445 etkinlik yapıldı. Bu etkinlikleri 78 bin 70 vatandaş izledi.

Tuncel Kurtiz Sahne’nin ilk konuklarından

Kent merkezinde bir ihtiyacı karşılamak için 1993 yılında temeli atılan Yılmaz Güney Sahnesi Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in babası ve o dönemin Belediye Başkanı Doğan Taşdelen tarafından yapılmıştı.

1994 Yerel Seçimleri öncesi 6 Mart 1994’te Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarından Korel Göymen ve Çankaya Belediye Başkanı tarafından kurdelesi kesilen Yılmaz Güney Sahnesi’nin açılışında davetliler arasında Yılmaz Güney’in kadim dostlarından Tuncel Kurtiz de vardı. Dönemin Başkan Yardımcısı merhum Dr. Ergin Atasü’nün moderatörlüğünde gerçekleştirilen Yılmaz Güney ve Sinema konulu sohbette merhum Tuncel Kurtiz ve Ankara Film Festivali’nin kurucularından İletişimci merhum Mahmut Tali Öngören konuklara Yılmaz Güney’i anlatmıştı. Pantomim sanatçısı Ulvi Arı’nın gösterisi ile devam etmiş, o günden itibaren Ankaralılar için kent merkezine en yakın kültür sanat odağı olmuştu.

Uzun yıllar tiyatroya gönül vermiş Ankaralı tiyatro severleri pek çok önemli oyun ile buluşturan Yılmaz Güney Sahnesi, Ankaralı amatör tiyatroculara prova ve sahne mekanı olarak da hizmet vermiş pek çok film - tiyatro - halk dansları gösterisine ve demokratik kitle örgütlerinin genel kurullarına ev sahipliği yapmıştı.

Zamanla yıpranan ve ekonomik ömrünü dolduran yapı, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in isteğiyle bu dönem içinde yıkılıp altı ay gibi kısa bir sürede yepyeni ve örnek bir sanat mekanı olarak yeniden inşa edildi.