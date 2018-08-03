YKS şampiyonundan Başkan Çetin’e ziyaret

Pursaklar Fen Lisesi öğrencisi Kemal Şekerci (18), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2018 YKS’de eşit ağırlık puan türünde Türkiye birincisi oldu. Bu başarısını Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ile paylaşan Kemal Şekerci, “Düzenli ve disiplinli çalıştım. Okulumuzun pansiyonunda kaldım. Devletimizin destekleme kurslarına katıldım. Bu başarıda katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Kemal ile gurur duyuyoruz”

YKS Türkiye 1’incisi olan genci makamında ağırlayan Başkan Çetin ise, “Bizler eğitim için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bunun karşılıksız kalmadığını görmek hepimizi çok memnun ediyor. Kemal yavrumuzu tebrik ediyorum, onunla gurur duyuyoruz. Ailesine, öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Rabbim yolunu açık etsin” dedi.

Kemal Şekerci ile birlikte YKS’de önemli puanlar alan diğer öğrencileri de kabul eden Başkan Çetin, eğitimci bir belediye başkanı olarak nasihatlerde bulundu. Öğrencilerin dini istismar edenlerin eline bırakılamayacağını, akıllarını birilerine kiraya vermemeleri gerektiğini vurgulayan Başkan Çetin, “Pursaklar eğitimde en başarılı ilçeler arasında yer alıyor. Bizler sorgulayan, araştıran, inceleyen, keşfeden gençler yetiştirmek için eğitim seferberliği yürütüyoruz. Bu anlamda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzü, öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Bütün yavrularımızın yolu açık olsun. İnanıyorum ki Pursaklar’dan daha çok Türkiye şampiyonları çıkacak” diye konuştu.

Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil ve Fen Lisesi Müdürü Soydan Karahan de eğitime verdikleri destekten dolayı Başkan Çetin’e teşekkür etti. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Türkiye 1’incisi Kemal Şekerci ve beraberindeki öğrencileri hediyelerle uğurladı.