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Yokuşu çıkamayan kamyonet yan yattı: 2 yaralı

Ankara’da yokuşu çıkamayan patates ve soğan yüklü kamyonetin kaldırıma çarparak yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ankara'da yokuşu çıkamayan patates ve soğan yüklü kamyonetin kaldırıma çarparak yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, öğle saatlerinde Keçiören ilçesindeki Köşk Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 AK 8328 plakalı kamyonetiyle sokaklarda patates ve soğan satan Ünsal Durum, Çağrıbey Sokaktaki dik yokuştan geçmeye çalıştı. Yükü nedeniyle yokuşu geçemeyen kamyonet, geri geri gitmeye başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarpan kamyonet, yan yattı. Kamyonetin kasasında bulunan Yasin Tekel ile sürücü Ünsal Durum kazada yaralandı.


Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları Keçiören Hastanesine kaldırdı.

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