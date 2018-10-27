YÖREX Fuarı'nda Anadolu bacılarına büyük ilgi

Antalya'da 24-28 Ekim tarihlerinde düzenlenen 9. Yöresel Ürünler Fuarı'nda Anadolu Bacıları standı büyük ilgi gördü.

Yüzlerce mahalli ürünün sergilendiği YÖREX Fuarı'nda Ankara Kalkınma Ajansı destekli Polatlı'nın ilk ve tek kadın kooperatifi olan Anadolu Bacıları tarafından açılan stantta sergilenen Pancar Pekmezi ve Portakal Reçeli ürünler büyük ilgi gördü. Antalya'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen fuarda Anadolu Bacıları'nın standını ziyaret edenler arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da vardı.

Polatlı'ya özgü ürünleri tanıttıklarını ifaden eden Anadolu Bacıları ortaklarından Nilüfer Kart, "Öncelikli amacımız Polatlımızı tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmaktır. Bunun için çaba harcıyoruz. Burada Polatlı'da yetiştirdiğimiz, soğan, kavun ve pancar gibi birçok ürünümüz olmak üzere bunun yanında kooperatifimizin ürettiği Pancar Pekmezi ile Portakal reçelimizi burada sergilemeye geldik. Bizlere destek olan Polatlı Ticaret Odası ve Ankara Kalkınma Ajansına teşekkür ediyoruz" dedi.