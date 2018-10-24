YÖREX Fuarı'nda Kızılcahamam ürünlerine yoğun ilgi

kez açan Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) Kızılcahamam ürünleri, yoğun ilgi gördü.

Antalya Ticaret Borsasının (ATB) organizasyonuyla düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) törenle açıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in katılımlarıyla açılan fuarda stant kuran Kızılcahamam Belediyesi, yöresel ürünlerini sergiledi. Tanıtım broşürleri, otel tanıtımları, yöresel ürünleri; bazlama, gözleme, tarhana, erişte, kül çöreği, meyve kurusu, maden suyu, çam kahvesi ve çam kolonyalarının bulunduğu standa vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Fuar, 28 Ekim 2018 tarihine kadar devam edecek. Fuarda Kızılcahamam Belediyesi Özel Kalem Müdürü Hacı Ünal ile Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Kerem Çaylı ilçeyi tanıtacak. Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, fuarın ilçenin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu belirterek hayırlı olmasını diledi.