Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkanlığına Ahmet Koç seçildi

Olağan Genel Kurulu sonrası başkanlığa Ahmet Koç seçildi.

Yozgatlı hemşehri derneklerinin bir araya gelmesi ile 2003 yılında kurulan ve Türkiye’nin ilk hemşehri federasyonu olan Yozgatlı Dernekler Federasyonunun 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Federasyon Genel Merkezi’nde yapılan genel kurulda Genel Başkan Ahmet Koç ile Gölbaşı Yozgatlılar Derneği Başkanı Murat Karakurt yarıştı. Yapılan seçim sonrası geçerli oyların 105’ini Murat Karakurt alırken, Genel Başkan Ahmet Koç 249 oy alarak tekrar başkanlığa seçildi.

Seçim sonrası konuşan Ahmet Koç, kongreye Yozgatlıların büyük bir ilgi gösterdiğini ve kongrenin demokratik bir ortamda gerçekleştiğini belirterek, “Federasyonumuzun misyonu, milli birlik ve beraberliğimiz çerçevesinde tüm Yozgatlıları bir çatı altında toplamak ve Yozgat’a ve Yozgatlıya sahip çıkmaktır. Globalleşen dünyada yerel, kültürel ve toplumsal değerlerde dejenarasyon hızla olmaktadır. Bu çerçevede yerli ve milli kültüre sahip çıkmak gerekir. Bizi biz yapan, bizi başka milletlerden faklı kılan bir milli kültürümüz var, örfümüz var, ananelerimiz var. Biz örfümüze, kültürümüze, tüm değerlerimize sahip çıkarak nesilden nesile aktarmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde ekonomisinden eğitimine, sağlıktan istihdam alanlarına kadar Yozgatımızın temel problemlerini masaya yatırarak ilgili kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği yaparak tüm siyasilerimizle, bürokratlarımızla taşın altına elimizi koyarak akademik çalışmalar yapacağız“ dedi.

Kongre sonrası bir araya gelen yeni yönetim, Genel Başkan Ahmet Koç’un başkanlığında toplanarak görev dağılımı yaptı. Buna göre Genel Başkan Ahmet Koç, Genel Başkanvekili Selçuk Bağcı, Genel Sekreter Ali Rıza Altan, Genel Sekreter Yardımcısı Fahrettin Erdoğan, Genel Başkan Yardımcıları Kadir Sipahi, Ali Bozdağ, Hikmet Selvi, Mustafa Solmaz, Mehmet Bulut oldu. Genel Saymanlığa Mehmet Kılıç, Genel Sayman Yardımcılığı’na ise Tuncay Başer seçildi. Yozgatlı Dernekler Federasyonu Bölge Başkanlıklarına ise Keçiören-Adnan Yılmaz, Mamak- Lütfü Erdoğan, Çankaya ve Gölbaşı-Kemal Üngörmüş, Sincan ve Kazan-Hüseyin Yoldaş, Etimesgut-Gürbüz Ünal, Yenimahalle-Ramazan İleri, Altındağ ve Pursaklar-Yunus Halıcı, Elmadağ-Yasin Aygün getirildi. Yönetim kurulu üyeleri Abdullah Doğan, Akif Reçber, Satılmış Şengül, İbrahim Ersoy, Veysel Sevim, Sinan Yanar, İlhami Uyar, Osman Turgut, Feyyaz Solmaz, Sedat Avcı, Arslan Taşkın ve İbrahim Efe ise belirlenen kurullarda başkan yardımcılıklarına getirildi.