Yozgatlı Dernekler Federasyonu'ndan Şehit Hasan Altın Futbol Turnuvası

Yozgatlı Dernekler Federasyonunun 15 Temmuz'da şehit olan Hasan Altın için bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği futbol turnuvasına sivil toplum kuruluşlarını temsilen 25 takım katıldı.

Şehit Hasan Altın Futbol Turnuvası'nda Yozgat'ın ilçe, belde ve köy derneklerine ait 25 takım 4 grupta mücadele ediyor. Gruplarda ilk iki sıraya yükselen takımlar, çeyrek final, yarı final ve final müsabakasına katılacak. Turnuvanın final müsabakası ise Keçiören Fatih Stadyumu'nda yapılacak.

Keçiören Belediyesi Ali Özdemir Spor Eğitim Merkezi'ndeki sosyal tesislerde devam eden maçlar büyük bir rekabete sahne olurken, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek başkanları ve üyeler böylesine anlamlı bir turnuvayı düzenledikleri için Yozgatlı Dernekler Federasyonu'na ve Genel Başkanı Ahmet Koç'a teşekkür ettiler.

Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Koç turnuva öncesi yaptığı açıklamada, “Amacımız 15 Temmuz'u hafızalarda taze tutmak, vatanı, bayrağı için sokağa çıkan, yüreğini ortaya koyan, canını feda eden aziz milletimizin ve şehitlerimizin kahramanlık destanını gelecek nesillere aktarmaktır. Biz 15 Temmuz'u da, 15 Temmuz şehitlerimizi de hiç unutmayacağız, unutturtmayacağız. Federasyonumuzun eski genel başkan yardımcısı 15 Temmuz şehidimiz Hasan Altın'ın şahsında tüm şehitlerimizi yüreklerimizde yaşatmak istiyoruz. Futbol turnuvamızla da birlik ve beraberliğimizi sembolleştirerek federasyon çatısı altında sivil toplum kuruluşlarımızla böylesine anlamlı bir organizasyona imza atıyoruz. Bu anlamlı organizasyona desteklerinden dolayı Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Ak'a federasyonumuz adına teşekkür ediyorum” dedi.