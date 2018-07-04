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04 Temmuz 2018 18:52

YSK Başkanı Güven, Erdoğan’ın mazbatasını teslim ediyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mazbatasınıTBMM Başkanı İsmail Kahraman’a teslim etmek üzere Meclise gitti.

YSK Başkanı Güven, Erdoğan’ın mazbatasını teslim ediyor

04 Temmuz 2018 18:52

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mazbatasını


TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a teslim etmek üzere Meclise gitti.


YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran seçimleri kesin sonuçlarını açıkladı. Kesin sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,59, Muharrem İnce yüzde 30,64, Selahattin Demirtaş yüzde 8,4, Meral Akşener yüzde 7,29, Temel Karamollaoğlu yüzde 0,89, Doğu Perinçek yüzde 0,20 oy aldı. Ayrıca Mecliste AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili ile temsil edilecek.


Kesin seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından YSK Başkanı Güven, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mazbatasını saat 18.30’da TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a taktim etmek üzere YSK’dan ayrıldı.




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