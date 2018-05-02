YSK çevresinde güvenlik önlemleri alındı

Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’ne kısa bir zaman kala Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) bulunduğu cadde, polis bariyerleriyle kontrol altına alındı.

Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’ne kısa bir süre kaldı. Geçtiğimiz günlerde erken seçim takvimini tamamlayan YSK’da yoğun bir seçim trafiği başladı. Bugün 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler YSK’ya gelerek başvurularını yaptı ve resmi olarak adaylığını beyan etmiş oldular. Bu kapsamda seçmenler, 4-9 Mayıs tarihleri arasında cumhurbaşkanı adayı için imza verebilecek.

YSK’ya ilk başvuru Vatan Partisi’nden geldi. Genel Başkan Doğu Perinçek cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli işlemlerini tamamladı. Bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da YSK’ya gelerek müracaat etti.

Yoğunluğun yaşandığı YSK’da gün boyu hareketlilik devam ederken, emniyet ekipleri de YSK’nın bulunduğu Mithatpaşa Caddesi’nde polis bariyerleriyle güvenlik önlemi aldı. Çevik kuvvet ekipleri, YSK binası çevresinde 7/24 nöbetlerine devam ediyor.