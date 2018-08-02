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02 Ağustos 2018 15:34

Yüksek Askeri Şura toplantısı 15.15’te başladı

IHAAW153442-GEN/02-08-2018 - Yüksek Askeri Şura toplantısı 15.

Yüksek Askeri Şura toplantısı 15.15’te başladı

02 Ağustos 2018 15:34

15’te başladı 02.08.2018 15:34:42 TSI NNNN




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