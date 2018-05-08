Yunus Emre Sincan’da anıldı

Sincan Belediyesi, Yunus Emre’yi unutmadı. Yunus Emre’nin dünya görüşü, insan sevgisi ve sanatçı kişiliğinin yaşatılması ve düşüncelerinin toplumun bütün kesimlerince tanınması amacıyla Yunus Emre öğretisi düzenlendi. Programa Sincan Yunus Emre Anadolu lisesi öğrencileri katıldı. "Yaratılmışı hoş gördük. Yaratan’dan ötürü" diyebilecek olgunluktaki büyük Türk mutasavvıfı Yunus Emre öğrencilere anlatıldı.
Tasavvuf şiirinin en önemli temsilcisi ’Yunus Emre’
Programa eğitimci Hasan Ergin konuşmacı olarak katıldı. Ergin, öğrencilere Yunus Emre’nin hayatını anlattı. Ergin, Yunus Emre’yi “Tüm yaratılmışları yaratandan ötürü seven, gönlü zengin” sözleriyle tanımladı. Ergin konuşmasında büyük usta Yunus Emre’nin şiirlerine de yer verdi.