Yunus Emre ‘Yunus Dilinden' projesiyle yeniden hayat bulacak

Yunus Emre'nin hayatı ve eserleri, ‘Yunus Dilinden' adlı uluslararası çapta çok yönlü bir kültür-sanat projesiyle tüm dünyaya sunulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 4 aşamada hayata geçirilecek proje, 18 Ekim Perşembe akşamı Ankara'daki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konser ve görsel sahne etkinliği ile başlayacak.

Tasavvuf şiirinin en önemli temsilcilerinden büyük mutasavvıf Yunus Emre, değer kattığı topraklar olan Anadolu'nun kalbinde çok yönlü kültür-sanat etkinlik dizisiyle yeniden hayat buluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından himaye edilen ve 4 aşamada hayata geçirilecek ‘Yunus Dilinden' projesi Akfen Holding'in ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek. ‘Yunus Dilinden' projesinin ilk aşaması 18 Ekim 2018 Perşembe akşamı Ankara'daki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde hayata geçirilecek konser ve görsel sahne etkinliği ile başlıyor.

9 solistli 35 kişilik orkestra

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserde, üçü anonim ezgilerinden oluşan, on ikisi ise Türk halk müziğinden klasik ve mistik müziklere kadar uzanan geniş yelpazede Prof. Dr. Erol Parlak tarafından bestelenmiş Yunus Emre'nin deyişleri, nefesleri, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Turan Sağer'in şefliğini yürüteceği 9 solistli 35 kişilik dev orkestra, orijinal kostümlü zikir ve semah toplulukları ile izleyicilere yansıtılacak. Konsere Garip Ay'ın ebru gösterisi, yöresel ve özgün formatlı danslar, ışık ve sahne teknikleri de eşlik edecek.

‘Yunus Dilinden' projesi önce Yunus Emre'yi sonra da onun dilinde hayat bulan Anadolu ruhunu, irfanını ve kültürel derinliğini ortaya koyma yolunda Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü sanatçı-akademisyen Prof. Dr. Erol Parlak tarafından hazırlandı. Parlak'ın proje genel sanat yönetmenliğini de yaptığı ‘Yunus Dilinden'in prodüktörlüğünü Serdar Deli üstleniyor. Hayata geçirilecek eserler ise EtniKa Müzik Yapım etiketiyle dinleyicilere ulaştırılacak.

"Uluslararası çapta çok yönlü sanat etkinliği olarak planlandı"

Projeyi ‘uluslararası çapta çok yönlü bir sanat ve sahne etkinliği olarak' tanımlayan Prof. Dr. Erol Parlak, "Anadolu inanç geleneğinin baş temsilcilerinden Yunus Emre'nin, gerek kültürümüzdeki yeri gerekse duygu ve düşünce dünyasının derinliği açısından hakkını vermeyi amaçlayan geniş kapsamlı bir projeyi hayata geçirdik. Gelecek dönemde özellikle kitap çalışmasını yabancı dillere çevirerek ve yurtdışındaki ülkelerde konserler düzenlenerek Yunus Dilinden projesini dünyaya taşımayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

2 albüm ve kitaplık Yunus Emre eseri

Yapılan bilgilendirmede; 4 aşamada hayata geçirilecek projenin tanıtımı Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Yunus Dilinden konser ve görsel sahne etkinliği ile yapılacak. Projenin sonraki aşamasında Türk Tarih Kurumu ve Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyesi olan tarihçi-yazar Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak'ın başında bulunduğu uzman akademik grubun hazırladığı, Türk kültür ve sanatında halk ozanını anlatan Yunus Emre isimli kitap eseri yer alacak.

Bu esere, üçü Yunus dizelerinin anonim ezgilerinden oluşan, diğerleri ise Prof. Dr. Erol Parlak tarafından bestelenmiş Yunus Emre'nin deyişlerini, nefeslerini içeren Yunus Dilinden albümü eşlik edecek. Son aşamada ise İbrahim Sadri'nin anlatımıyla Yunus Emre şiirlerinin toplandığı Dil-i Yunus albümü ile proje tamamlanacak ve bunların tamamı bir eser halinde sunulacak.