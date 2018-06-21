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21 Haziran 2018 01:13

Yurt dışı oyları ATO’da muhafaza altına alındı

Cumhurbaşkanı ve 27.

Yurt dışı oyları ATO’da muhafaza altına alındı

21 Haziran 2018 01:13

Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında 60 ülkedeki seçmenlerin kullandığı oylar, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da muhafaza altına alındı.


Yurt dışında kayıtlı seçmenlerin 7 Haziran Perşembe günü başlayan oy verme işlemi, 19 Haziran itibariyle sona erdi. Toplamda 60 ülkede kurulan 123 temsilcilikte oy kullanıldı. Seçmenlerin 1 milyon 357 bin 676’si dış temsilciliklerde oy verirken, 128 bin 732 Türk vatandaşı da gümrük kapılarında oy kullandı. Esenboğa Havalimanı’na getirilen oy pusulaları, ATO Congresium’da kapısında asma kilitlerin bulunduğu özel güvenlikli salona alındı. Sandık saklama komisyonu üyeleri ve parti temsilcilerinin gözetiminde saklanan oylar, ilk olarak İstanbul’daki yurt dışı seçim bölgesi başkanlığına, ardından da ATO Congresium’a getirilerek muhafaza altına alındı.




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