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03 Ağustos 2018 11:10

“Yurt fiyatlarında geçen yılın tarifesini uygulayacağız”

Üniversitelere yerleşme dönemine kısa bir süre kala öğrenci yurtları da fiyat uygulamalarını düzenliyor.

“Yurt fiyatlarında geçen yılın tarifesini uygulayacağız”

03 Ağustos 2018 11:10

Yücel Tüfekçioğlu, “Öğrencilerimiz için Tüfekçioğlu Kız Öğrenci Yurdu olarak 2018-2019 dönemi kayıtlarını 2017 fiyatlarından gerçekleştireceğiz” dedi.


Ankara’da aile şirketi olarak 1965 yılından bu yana inşaat, eğitim ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren Tüfekçioğlu Grup, eğitime destek vermek amacıyla yurt fiyatlarıyla ilgili düzenlemeye gittiğini duyurdu. Açıklamada konuyla ilgili bilgi veren Tüfekçioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Tüfekçioğlu, Tüfekçioğlu Kız Yurtları’nda Ağustos ayı içerisinde yapılan tüm kayıtlarda 2017 fiyatlarından yararlanma fırsatı sunacaklarını belirtti.


“Gençler ülkemizin geleceği, bu nedenle de onların eğitim hayatlarına katkıda bulunacağız”


Tüfekçioğlu, “Ankara’ya okumak için gelen Türkiye’nin geleceği gençlerimizin ev sıcaklığında konforlu bir alanda yaşamlarını sürdürmeleri için 5 yıldızlı otel konforunda hizmet verme anlayışı ile yola çıktık. 2001 yılından bu yana Ankara’nın ilk 5 yıldızlı otel konforunda 165 kişi kapasiteli Tüfekçioğlu Cebeci ve 145 kişi kapasiteli Kurtuluş şubesi olmak üzere iki ayrı yüksek öğrenim kız öğrenci yurdumuzla hizmet vermeye devam ediyoruz. Tek kişilik, iki kişilik ve üç kişilik oda imkanlarının sunulduğu yurtlarımızda bu yıl, geçen yılın fiyatlarıyla kayıt imkanı sunduk. Gençler ülkemizin geleceği, bu nedenle de onların eğitim hayatlarına katkıda bulunmayı kendimize görev edindik. Ailelerinden uzakta kalsalar da eğitim öğrenim hayatları boyunca biz onların ailesi olup onlara sahip çıkacağız” dedi.




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