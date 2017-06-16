Yürüyen merdivene sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Kediyi sıkıştığı yerden kurtaran itfaiye erleri sevimli hayvanı sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Milli Eğitim Bakanlığı karşısındaki tüp geçit inişinde yürüyen merdiveninin bantlarına takılan tasma ipinin sürüklediği kedi, ayağından ve sırtından merdivene sıkıştı. Kendi çabalarıyla kedisini kurtaramayan sahibi, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye erleri, sevimli kediyi sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin kediye zarar vermemek için titizce yürüttüğü çalışma sonrası kurtarılan kedi, sahibine teslim edildi. Ayağından ve sırtından yaralanan kedi, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.