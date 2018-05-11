İsrail’in Gazze sınırında başlatılan ve 15 Mayıs Nekbe gününe kadar sürecek olan “Büyük Dönüş Yürüyüşü”ne destek amacıyla sivil toplum kuruluşları, cuma namazı sonrası ülke genelinde eş zamanlı basın açıklamaları gerçekleştirdi. Ankara’da Memur-Sen Ankara İl Başkanı ve Ankara Sivil Toplum Platformu Başkanı Mustafa Kır öncülüğünde Hacı Bayram Camii’nde toplanan yüzlerce kişi, cuma namazı sonra cami avlusunda toplandı. Burada basın açıklaması yapan Mustafa Kır, “İslam coğrafyasının acılı ve sancılı ülkesi Filistinli kardeşlerimizin 30 Mart 1976 yılında İsrailliler tarafından binlerce dönüm arazilerinin gasp edilmesi ile birlikte çıkan olaylarda 6 Filistinlinin şehit edildiği ve binlercesinin yaralandığı gün Filistinliler için ’Toprak Günü’ olarak anılmakta. Her 30 Mart günü işgal edilen Filistin topraklarına yeniden dönüş niyetinin dünya gündemine taşınması ve siyonist İsrail’in bölgede işgalci bir devlet olduğunun vurgulanması amacıyla Toprak Günü’nün anısına çeşitli etkinlikler düzenledik” dedi.

Kır, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Bu yıl 14 Mayıs 2018 günü siyonist devletin kuruluşunun ve büyük felaket anlamına gelen Nekbe gününün 70. yılı olması, ayrıca Birleşmiş Milletler’in 478 sayılı kararına rağmen ABD Başkanı Trump’ın 6 Aralık 2017 günü Tel Aviv’de bulunan ABD Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını açıklaması ve bunu 14 Mayıs 2018 günü gerçekleştireceğini ifade etmesi münasebetiyle ’Toprak Günü’ etkinliği olan ’Büyük Dönüş Yürüyüşü’, 30 Mart gününden 15 Mayıs Nekbe gününe kadar 6 hafta boyunca sürdürülme kararı alınmıştır. Yürüyüşün tamamen sivil ve barışçıl amaçlı olduğunun sürekli açıklanmasına rağmen İsrail-Gazze sınırına yürüyen on binlerce Filistinli üzerine siyonist işgalci çetelerin keskin nişancıları tarafından gerçek mermiler kullanılarak yapılan saldırılarda eylemin başladığı 30 Mart gününden itibaren içlerinde çocuk, kadın ve gazetecilerin de bulunduğu 45 Filistinli kardeşimiz şehit edilmiş ve 5 binden fazlası da yaralanmıştır. Biz de Ankara Sivil Toplum Platformu’na dahil STK’lar olarak Kudüs davamızı, Mescid-i Aksa sevdamızı gündemde tutmak, Filistinli kardeşlerimizin ’Büyük Destek Yürüyüşü’ne destek vermek ve ABD’nin Birleşik Kudüs’ü başkent olarak tanıma ve elçiliğini Kudüs’e taşıma kararını telin amacıyla Türkiye genelinde meydanlardayız” ifadelerini kullandı.