Yüzmede engel tanımadı

Samsun Atakum Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen yarışmada, kelebek, sırtüstü ve kurbağa stillerinde yarışan Çabuk; 4 altın, 1 gümüş madalyanın sahibi oldu. Yüzme branşında birçok kategoride dereceler elde eden doğuştan sağ kolunda yüzde 60 oranında engeli bulunan sporcu, Engelliler Türkiye Şampiyonası’na girmeye hak kazandı. Genç yüzücünün tüm engelleri aşarak güzel ve gurur verici bir başarıya imza attığını belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Sporcumuz azmi ve başarısı ile diğer arkadaşlarına örnek oldu. Antrenör ve sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

20 ilden 76 sporcunun katıldığı yarışmada 5 madalya kazanmanın mutluluğunu yaşayan Nazlı İrem Çabuk, 100 metre kelebek, 100 metre sırtüstü, 100 metre serbest ve 50 metre kurbağa kategorilerinde altın madalyanın sahibi olurken, 400 metre serbest kategorisinde de 1 gümüş madalyayı evine götürdü. Yüzme sporu ile hayata tutunduğunu kaydeden Çabuk, “Madalya sayısını artırmayı hedefliyorum. Azmedildiğinde tüm engellerin aşıldığı kanaatindeyim. Yeni hedefim Engelli Türkiye Şampiyonası’ndan başarıyla dönmek” dedi.